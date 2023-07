POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni degli autorevoli modelli matematici parlano chiaro: l’ondata di caldo potrebbe protrarsi fino al 20 luglio. Stiamo parlando di un’ondata di caldo particolarmente cattiva, infatti a partire dal weekend l’anticiclone africano prenderà letteralmente il sopravvento su gran parte delle nostre regioni.

Solamente il nord Italia, soprattutto in prima istanza, resterà un po’ ai margini della circolazione rovente sahariana. Qui le correnti atlantiche continueranno a lambire l’arco alpino determinando a tratti marcata instabilità atmosferica. Attenzione perché potrebbero scatenarsi temporali davvero intensi, in sconfinamento anche su alcune zone della Val Padana.

IL METEO A BREVE TERMINE

Lo scenario descritto è quello che ci attende nel corso dei prossimi giorni, segnatamente durante la seconda parte della settimana in corso.

Per quanto riguarda le temperature come detto continueranno ad aumentare, un aumento che nel corso del weekend sarà letteralmente vertiginoso in modo particolare tra le due isole maggiori e successivamente al centro-sud. Localmente potrebbero già vedersi valori massimi superiori a 40 °C, con rischio concreto che nel corso della prossima settimana qualche località possa addirittura arrivare a toccare punte di 45 °C.

LUGLIO AFRICANO

Sulla durata dell’ondata di calore ci siamo espressi in apertura o meglio si sono espressi i modelli matematici. In questo momento un po’ tutti sono infatti orientati verso la prosecuzione dell’ondata di calore almeno sino al 20 luglio.

Cosa succederà poi? Probabilmente avremo una graduale rinfrescata a causa dell’abbassamento del flusso oceanico. Attenzione perché quest’ultima ipotesi potrebbe esporci a contrasti termici particolarmente pronunciati, quindi potrebbero insorgere fenomeni potenzialmente molto violenti quali temporali e grandinate.

IN CONCLUSIONE



Estate 2023 che sta entrando letteralmente nel vivo soprattutto dal punto di vista del caldo, un caldo che nelle prossime settimane si farà veramente insopportabile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.