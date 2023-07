POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ovviamente la nostra attenzione è rivolta al mese di agosto ormai imminente, un mese di agosto che molto probabilmente inizierà all’insegna di condizioni meteo climatiche comunque diverse da quelle che abbiamo registrato per gran parte del mese di luglio.

La rinfrescata infatti sta già per investire in pieno le nostre regioni, una rinfrescata innescata da correnti atlantiche che si getteranno impetuosamente nel Mediterraneo. Significa che avremo una forte ventilazione occidentale, significa che le temperature caleranno tantissimo riportandosi sostanzialmente in linea con le medie stagionali.

Per quanto riguarda la prima settimana di agosto si intravedono condizioni di variabilità, nel senso che si potrebbero alternare picchi di caldo (non paragonabili a quanto successo nel mese di luglio) a repentine rinfrescate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ormai ci siamo, nelle prossime 24 ore il quadro termico cambierà pesantemente a partire dalle regioni del Nord Italia. In realtà qui l’influenza della circolazione atlantica è stata più marcato ultimamente, infatti i temporali violentissimi che si sono abbattuti in varie zone sono stati alimentati proprio da questa massa d’aria.

Massa d’aria che si estenderà come detto anche alle altre regioni determinando un vero e proprio tracollo delle temperature. Si tornerà in linea con le medie stagionali, poi attenzione all’intensificazione della ventilazione occidentale che potrebbe creare qualche problema per quanto riguarda gli incendi. Da valutare infine eventuale instabilità atmosferica che localmente potrebbero risultare molto intensa.

AGOSTO CON NOVITA’

Come detto in apertura agosto potrebbe proporci interessanti novità, novità orientate verso una maggiore variabilità atmosferica a causa della maggiore intrusione della circolazione fresca instabile atlantica sull’Europa centro occidentale conseguentemente anche sul bacino del Mediterraneo.

Probabilmente si alterneranno delle brevi fiammate d’aria calda (non paragonabili a quelle di luglio, è giusto ripeterlo) a improvvise rinfrescate con conseguente instabilità atmosferica che potrebbe portare temporali anche di forte intensità.

IN CONCLUSIONE



Ipotesi che comunque andranno confermate nei prossimi giorni ma un po’ tutti i modelli matematici sembrano puntare in quella direzione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.