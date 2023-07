La giornata di ieri ha segnato un capitolo indimenticabile nel libro delle temperature estreme italiane. Il 19 luglio si è caratterizzato per il superamento di vari record storici di temperatura, specialmente in Sardegna, ma non solo. Sulle tavole delle statistiche climatiche si sono registrati numeri che parlano di una calura senza precedenti. Le cifre più elevate si sono registrate in Sardegna con picchi di 46 gradi, mentre la capitale non è stata da meno, con temperature che hanno raggiunto i 43 gradi.

Un calore con pochi precedenti in Sardegna

La Sardegna è stata una delle regioni più colpite dall’onda di calore, con numerose località che hanno superato i 40 gradi. Alcune stazioni meteorologiche locali hanno persino segnato temperature oltre i 45 gradi, arrivando a toccare punte di 46-47 gradi. Capo Caccia è uno dei luoghi dove è caduto un record storico, con temperature che hanno raggiunto i 42 gradi, superando così il precedente record del luglio 1996, che segnava +39,8°C. Altri primati sono stati infranti in diverse località dell’isola, come ad Alghero Fertilia, dove si è registrato un valore di +42,7°C, e a Perdasefogu, con un picco di +42,6°C.

Roma avvolta da un caldo torrido

Anche la Capitale ha dovuto fare i conti con un caldo intenso. Nel quartiere Macao, il termometro ha segnato +42,9°C, un valore mai registrato prima a Roma. Il record precedente, risalente all’anno scorso, era di +40,8°C. Il caldo è stato particolarmente sentito nei quartieri orientali della città. Tra le stazioni meteorologiche dell’Aeronautica, quella di Ciampino ha toccato i +39,7°C, stabilendo il nuovo record di luglio.

Il caldo soffocante raggiunge il Nord Italia

Nonostante le temperature non abbiano raggiunto livelli da record, il caldo rovente non ha risparmiato il Nord Italia. Le regioni settentrionali hanno registrato temperature che hanno raggiunto i 38-39 gradi, in particolare in Emilia Romagna. L’afa opprimente ha predominato in Val Padana, rendendo l’indice di calore spesso insopportabile.

Un’estate da record

In definitiva, la giornata di ieri ha segnato una svolta nelle temperature estive italiane, superando record storici in diverse località. La persistente ondata di calore mette in evidenza l’importanza di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche, specialmente in periodi di estrema calura come quello che stiamo vivendo. Una migliore comprensione dei modelli climatici può aiutare a prevedere e prepararsi per queste condizioni estreme, contribuendo a proteggere le persone e le comunità da possibili pericoli legati al caldo.

Italia: temperature massime del 18 luglio 2023

Decimomannu 43.4

Alghero 42.7

Perdasdefogu 42.6

Capo Caccia 42.2

Capo Frasca 42

Foggia Amendola 40.9

Guidonia 40

Cagliari 39.7

Roma Ciampino 39.7

Viterbo 39.7

Ferrara 39

Frosinone 38.8

Reggio Calabria 38.7

Catania Sigonella 38.6

Santa Maria Di Leuca 38.5

Cozzo Spadaro 38.4

Frontone 38

Lecce 38

Vigna Di Valle 37.8

Firenze Peretola 37.6

Catania Fontanarossa 37.4

Gioia Del Colle 37.4

Campobasso 37.2

Latina 37.2

Arezzo 37.1

Bologna 37

Chieti San Giovanni Teatino 36.7

Ronchi Dei Legionari 36.5

Bari Palese 36.2

Ustica 36.2

Grosseto 36

Trapani 36

Pescara 35.8

Prizzi 35.8

Trieste 35.5

Bolzano 35.4

Lampedusa 35.3

Treviso 35.2

Treviso Istrana 35.2

Verona Villafranca 35.2

Ravenna Punta Marina 34.8

Cervia 34.6

Grazzanise 34.6

Palermo Punta Raisi 34.5

Capo Carbonara 34.4

Desenzano 34.4

Roma Fiumicino 34.4

Pordenone Aviano 34.2

Pratica Di Mare 34.2

Udine Rivolto 34.2

Gela 34

Messina 34

Piacenza 34

Ancona Falconara 33.8

Novara Cameri 33.6

Rimini 33.6

Brescia Ghedi 33.5

Milano Linate 33.5

Napoli 33.5

Venezia 33.3

Civitavecchia 33

Venezia Lido 33

Bergamo 32.9

Milano Malpensa 32.9

Capo Bellavista 32.8

Termoli 32.8

Torino Caselle 32.7

Isola d’Elba Monte Calamita 32.6

Pisa 32.4

Monte Sant’Angelo 32.2

Brindisi 32.1

Lamezia Terme 31.7

Capo Palinuro 31.2

Trevico 31

Capri 30.6

Capo Mele 29.8

Genova 27.9

Monte Scuro 27.9

Monte Terminillo 27.7

Capo Bonifati 27.4

Serralta Di San Vito 27.2

Monte Settepani 24.7

San Valentino Alla Muta 24

Passo Rolle 22.2

Monte Paganella 19.2