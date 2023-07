Un’ondata di calore estrema ha colpito l’aeroporto di Olbia (e la Sardegna), provocando un caos negli orari dei voli e costringendo diversi aeromobili a deviare verso altri aeroporti. Con le temperature sulla pista che hanno raggiunto picchi di 47 gradi, combinati con il forte vento di maestrale, le condizioni erano troppo pericolose per permettere decolli e atterraggi.

Aeroporto di Olbia: Caldo Record e Volo Deviati

Le temperature record dell’asfalto hanno reso la pista dell’aeroporto di Olbia insostenibile, costringendo i responsabili dello scalo a bloccare momentaneamente decolli e atterraggi. Questa situazione ha comportato il dirottamento di tre voli su altri aeroporti.

I Voli Dirottati

I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre l’easyJet proveniente da Parigi è stato dirottato su Alghero. Inoltre, c’è stata una lunga serie di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera e Dusseldorf.

Ritorno alla Normalità

La situazione è tornata alla normalità dopo le 17, ma la giornata ha rappresentato un’eccezionale sfida per i responsabili dello scalo e per i passeggeri coinvolti.

Le Condizioni Meteorologiche

Il forte vento di maestrale che soffia da stamattina sulla Gallura, unito a temperature estreme, ha creato condizioni quasi impossibili per il funzionamento regolare dell’aeroporto. Le temperature, che hanno raggiunto picchi di 47 gradi sulla pista, hanno portato quasi tutte le compagnie a dirottare i voli in arrivo ad Alghero e Cagliari o a ritardare le partenze.

L’Impatto sui Voli

Tutti i voli in arrivo e in partenza nel pomeriggio hanno subito ritardi, e easyJet ha cancellato anche l’aereo per Malpensa (che è fermo a Cagliari). Si spera in un abbassamento delle temperature in serata, ma un incendio scoppiato nel pomeriggio potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

In conclusione, le estreme condizioni meteo hanno avuto un impatto significativo sui voli da e per l’aeroporto di Olbia, illustrando le sfide che tali eventi climatici possono creare per il settore dell’aviazione.