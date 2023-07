Ieri sera il Veneto è stato teatro di violenti fenomeni meteorologici, dal calore tropicale a grandinate di dimensioni impressionanti. Le province di Treviso, Padova e Venezia sono state le più colpite da tempeste di fulmini, forti venti e grandinate che hanno devastato città e campagne.

Dal Caldo dei Tropici alla Grandine Gigante

Ieri 19 luglio, nel tardo pomeriggio, un episodio di maltempo distruttivo ha colpito quasi tutto il Veneto. Il fenomeno ha avuto inizio nel Veneto nord-orientale, con una intensa grandinata che ha devastato le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba, etc… in provincia di Treviso. Chicchi di ghiaccio grandi fino a 10 cm di diametro hanno causato danni significativi, in particolare alle automobili parcheggiate.

Focolai di Disastro: Da Treviso a Padova e Venezia

La violenza del maltempo non ha risparmiato neanche le province di Padova e Venezia. Grandinate intense si sono abbattute su Camposampiero e Campodarsego, ma chicchi di notevoli dimensioni sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. Anche nel Veneziano, le aree di Stra e Vigonovo sono state colpite, con alberi caduti che hanno bloccato la viabilità e carrozzerie di auto devastate. Ovunque, una tempesta elettrica ha illuminato il cielo con continui lampi, sintomo del peggioramento dei fenomeni temporaleschi estivi dovuto ai cambiamenti climatici.

Il Pesante Bilancio dell’Alta Padovana

L’Alta Padovana è stata duramente colpita intorno alle 21. In particolare, la fascia compresa tra Arsego, Campodarsego e Sant’Andrea di Campodarsego ha subito una grandinata di chicchi grossi come arance, devastando le colture in pieno sviluppo vegetativo. Diverse serre sono state danneggiate, con teloni volati via, e anche gli orti non sono stati risparmiati. Inoltre, nella zona di Codevigo, si sono registrate raffiche di vento da uragano.

L’allarme e le Richieste d’Aiuto della Cia per gli Agricoltori

Di fronte a tale emergenza climatica, gli agricoltori lavorano come in un pronto soccorso, cercando di salvare il possibile quando si verificano eventi di tale portata. La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Padova, presieduta da Luca Trivellato, ha sollevato l’allarme, chiedendo alle istituzioni un sostegno concreto e adeguato in un momento oggettivamente difficile per il settore.