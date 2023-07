Un tornado ha colpito il milanese nel corso della mattina di oggi 21 Luglio 2023, attorno alle 11. Il fenomeno meteo si è abbattuto improvvisamente sulla località di Cernusco sul Naviglio, pochi chilometri a est di Milano.

L’intera provincia è stata attraversata da un potente temporale sviluppatosi, nel corso della mattina, sul Piemonte. Questo temporale si è rapidamente amplificato ed esteso, riuscendo ad attraversare gran parte della Lombardia con al seguito centinaia di fulmini, nubifragi e grandinate con chicchi di grosse dimensioni.

Danni a causa della grandine

Segnaliamo la caduta di chicchi di grandine enormi, con diametro superiore ai 5 cm, nel milanese. In particolare in autostrada a Milano risultano danneggiate diverse automobili a causa dei grossi chicchi di ghiaccio. Molti automobilisti sono rimasti sorpresi all’interno di una vera e propria tempesta di vento, pioggia e grandine, ma fortunatamente non risultano feriti.

Tornado a Cernusco sul Naviglio

Il fenomeno vorticoso ha avuto vita breve ma è riuscito ugualmente a toccare il suolo creando un po’ di scompiglio. Al momento non risultano feriti o vittime a seguito di questo tornado.

Il vortice si è sviluppato in seno a questo temporale, il quale già dalle sue prime battute aveva raggiunto, in maniera molto evidente, lo stadio di “supercella“.

Sono proprio le supercelle le uniche in grado di dar vita ai tornado. Fortunatamente non dovrebbero esserci state gravi conseguenze.

Il rischio temporali, tuttavia, sarà elevato anche nelle prossime ore sul nord Italia, dove continueranno ad affluire correnti più fresche in alta quota provenienti dall’Atlantico. Questo rischio temporalesco sarà presente anche la prossima settimana, pertanto potremo imbatterci nuovamente in fenomeni meteo estremi.