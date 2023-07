La scorsa settimana, l’America Centrale, e in particolare lo stato del Chiapas, situato all’estremo sud del Messico al confine con il Guatemala, è stata colpita da piogge torrenziali. Queste precipitazioni hanno causato gravi inondazioni, con strade sommerse da oltre un metro d’acqua, veicoli bloccati e persone in pericolo. Le previsioni meteo indicano che il maltempo potrebbe evolvere in un sistema tropicale nell’Oceano Pacifico, il secondo della stagione, se confermato.

Quantità di pioggia caduta

Secondo il Servicio Meteorológico Nacional, la capitale dello stato del Chiapas, Tuxtla Gutierrez, ha registrato 150mm di pioggia solo nella giornata di Domenica 25 Giugno. A questa impressionante quantità si aggiungono altri 100mm caduti il giorno precedente, Sabato 24 Giugno.

Le inondazioni hanno avuto conseguenze devastanti. Molte strade sono state invase da almeno un metro d’acqua, decine di automobili sono rimaste bloccate e quindici persone sono state soccorse. Tragicamente, il corpo di una persona è stato ritrovato in un canale, trascinato dalla forza delle acque. Un’altra persona, che stava cercando di soccorrere un veicolo, è scomparsa in un canale fognario e è ancora dispersa.

Previsioni meteo

Le previsioni meteo indicano che l’ondata di maltempo e temporali che sta colpendo l’America Centrale potrebbe svilupparsi nelle prossime ore in un sistema tropicale sull’Oceano Pacifico. Se questa previsione dovesse essere confermata, sarebbe il secondo sistema tropicale della stagione.

Tempesta tropicale Adrian

La tempesta tropicale Adrian è già in azione al largo del Messico. Se l’evoluzione del maltempo dovesse essere confermata, questa sarebbe la seconda tempesta tropicale della stagione.