Un’ondata di maltempo ha colpito la Lombardia causando danni, disagi e purtroppo anche una vittima. Una donna di 58 anni, di origine marocchina è morta a Lissone, in provincia di Monza, schiacciata da un albero sradicato dal forte vento. Nonostante l’immediata richiesta di aiuto da parte di alcuni passanti, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla. Nella zona del Milanese, il maltempo ha causato molti disagi e richiesto numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco.

Maltempo in Lombardia: Danni e Disagi

La Tragica Perdita a Lissone

A Lissone, una donna di 58 anni, di origine marocchina, ha perso la vita a causa del maltempo. Mentre stava andando a piedi al lavoro, è stata colpita e schiacciata da un albero sradicato dal vento forte.

Interventi dei Vigili del Fuoco nel Milanese

Nel Milanese, la situazione ha richiesto oltre un centinaio di interventi da parte dei vigili del fuoco. Le località di Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese sono state particolarmente colpite.

Salvataggio e Fenomeni Meteorologici Estremi

I sommozzatori di Milano hanno dovuto intervenire per soccorrere un cittadino di Villa Cortese, rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato. Inoltre, tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, sono state segnalate raffiche di vento riconducibili a un downburst o a una tromba d’aria.