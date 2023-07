Il caldo ha assalito ferocemente la Cina, dove, per la prima volta, si sono registrate temperature superiori ai +51°C.

Questo valore, mai raggiunto prima nella Nazione, è stato superato nella giornata del 16 Luglio.

Il valore massimo è stato infatti raggiunto nella località di Sanbao, che si trova a 43° di latitudine nord, e che ha toccato un eccezionale +52,2°C.

Sono state ben 5 le località che hanno superato la soglia dei +50°C.

Lo scorso 15 Luglio la soglia dei +50°C è stata superata anche negli Emirati Arabi Uniti, grazie ad un valore di +50,1°C misurati a Bada Dafas.

Grande caldo anche ad Andorra, il piccolo Principato racchiuso all’interno dei Pirenei, tra Francia e Spagna.

Qui, per la prima volta, la stazione di misurazione della centrale idroelettrica di Andorra La Vella, a 1455 metri di altezza, ha segnalato una temperatura minima di +20,1°C.

Si tratta della prima “notte tropicale” misurata a questa altitudine nel piccolo Stato.

In Italia la giornata del 16 Luglio è stata molto calda, anche se al momento non a livelli eccezionali.

L’unica località ad avere superato la soglia dei +40°C, al momento, è Decimomannu, in Sardegna, che ha segnalato +41,4°C.

Firenze ha segnalato +37,8°C, Catania +37,4°C, Lecce e Trapani +37,2°C.

Numerose comunque le località con temperature comprese tra +34° e +36°C (Bologna +36,3°C, Milano +34°C)

Il caldo in Italia è tuttavia previsto in aumento nei prossimi giorni, In Sardegna ed in Puglia soprattutto si potrebbero raggiungere i +44-46°C, ma anche nel Lazio (Frosinone) e Campania (Benevento), si potrebbero raggiungere i +42-43°C.