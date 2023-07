Il 26 Luglio è stata più vicina ad una giornata tipicamente estiva di quanto non si sia visto negli ultimi giorni.

Merito dei venti di Maestrale, più freschi, che stanno spazzando via il caldo africano dalla nostra Penisola.

I venti freschi sono stati addirittura freddi in alta quota, sulle Alpi, dove si sono viste le prime nevicate anche a quote pari a 2200 metri in Svizzera, da quota circa 2500 metri in Austria, mentre in Italia si è imbiancato il Passo dello Stelvio (2758 metri di altezza).

Infatti la stazione del Monte Paganella, in Trentino (2121 metri sopra la città di Trento) ha misurato una temperatura minima di soli +4,3°C, mentre Bolzano è sceso fino a +13,4°C.

Lo zero termico sulle Alpi si è mantenuto attorno ai 3500 metri di altezza anche durante il giorno: il P. Rosà, a 3480 metri di quota, ha registrato -5°C di temperatura minima e +1,2°C di massima, mentre al Passo dello Stelvio si sono registrati -0,2°C.

Alcune nubi temporalesche sono passate sul settore nord orientale durante la mattina, mentre nel corso del pomeriggio altri temporali si sono sviluppati nei settori montuosi tra Toscana, alto Lazio, Umbria e Marche, per poi dirigersi verso l’Abruzzo.

Un massimo di 38,4 mm di pioggia è caduto a Pistoia, in Toscana.

In serata poi altri nuclei temporaleschi sono nati tra Friuli e Veneto.

Qui in alcuni casi gli accumuli hanno superato i 40 mm.

Tuttavia al momento non sono segnalati i gravi problemi di maltempo dei giorni passati.

Le temperature sono finalmente calate anche al Sud Italia, pur se alcune punte di caldo restano ancora elevate.

Catania Sigonella, con +38,4°C, e Cozzo Spadaro, con +35,6°C, sono state le località più calde; altrove, anche al Sud, le temperature non hanno superato i +32-33°C, con un sensibile calo di 10-15°C rispetto alla giornata precedente.

Non si prevedono punte di caldo estremo neanche nella giornata del 27 Luglio.

L’ondata di caldo africano permane invece sul settore est del Mediterraneo, dove si sono registrati +41,2°C a Nicosia, +40,2°C ad Atene, +39,3°C a Bucarest in Romania e +37,3°C ad Instanbul in Turchia.

In Grecia e Turchia in modo particolare si è saliti fino a valori di +44,4°C a Skyros e +43,2°C a Smirne.

Lo scorso 25 Luglio la città albanese di Kucova ha registrato +44,0°C, nuovo record nazionale di caldo, mentre la capitale Tirana ha misurato +43,0°C.

Mentre, al contrario, temperature molto basse si sono registrate sui Paesi Bassi, Francia, Europa Centrale.

Le minime sono infatti scese fino a +9,8°C a Lussemburgo, +10,0°C ad Amsterdam, +10,5°C a Parigi.