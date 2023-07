Un’altra giornata di caldo con record storici raggiunti in Sardegna, quella del 19 Luglio scorso, ma anche con temporali devastanti al Nord Est, in particolare per il fenomeno della grandine.

Risulta ricco di eventi atmosferici il panorama italiano di questi giorni, caratterizzato da un’ondata di caldo di eccezionale portata al Centro Sud, e da infiltrazioni di aria fresca atlantica in grado di scatenare dei violentissimi temporali in particolare sulle zone nord orientali italiane.

Cominciando dalla Sardegna, i record storici di caldo sono di grande rilievo, superando perfino i valori raggiunti nel lontano mese di Luglio 1983.

Cominciando dalla città di Olbia, con un valore raggiunto di +43,0°C di temperatura massima, per passare a Cagliari, che ha registrato +43,5°C sfiorando appena il record storico, record che invece è stato superato a Decimomannu, con una straordinaria temperatura di +46,2°C, mentre valori di +47°C si sono sfiorati in altre località del Cagliaritano.

Ha fatto caldo anche in altre zone del Centro Sud, con altri valori superiori ai quaranta gradi.

+41,4°C di massima si sono registrati infatti a Lecce, +40,8°C a Catania Sigonella, +40,2°C a Catania Sigonella ed a Reggio Calabria, +40°C a Guidonia.

Ma non si può parlare solamente del caldo, ma anche dei fenomeni temporaleschi che, per l’ennesima volta, hanno colpito il settore nord orientale italiano.

Un primo temporale ha attraversato queste zone attorno alle ore 12, mentre un secondo e più grande temporale ha colpito il Nord Est dopo le ore 18, iniziando dal Trentino, per poi spostarsi verso il Veneto.

Grosse grandinate sono caduti con chicchi grandi come palle da tennis.

Il temporale ha colpito le città di Venezia, Verona e Padova.

I quantitativi pluviometrici hanno sfiorato i 35-40 mm nel Vicentino e nel Padovano, le raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale hanno superato i 60 km/h.

La città di Vicenza ha visto crollare la propria temperatura da +34,6°C a +21°C nel giro di poche ore.

Nella giornata del 20 Giugno dovrebbero abbassarsi le temperature sulla Sardegna, anche se con valori ancora di poco superiori ai quaranta gradi.

Valori superiori alla soglia dei +40°C potrebbero interessare in particolare la Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata.