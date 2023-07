L’ondata di caldo sahariano è ormai agli sgoccioli, il meteo sta per cambiare in modo drastico per l’arrivo di aria fresca che scalzerà quella bollente preesistente. Come ci attendevamo, il secondo picco di caldo africano ha lasciato il segno dopo quanto già successo nella scorsa settimana.

La colonnina di mercurio si è innalzata sino a picchi termici mai visti prima, tanto da riscrivere gli annali meteo per alcune parti del Sud Italia. Questo colpo di coda di calore si sta rivelando ancora più intenso del precedente che già aveva portato dei record nella scorsa settimana

In questo lunedì 24 Luglio spicca ancora la Sardegna, dove sono stati misurati picchi di 48 gradi, registrati nella località di Jerzu, sulla costa orientale. Tale valore è molto prossimo al record di caldo europeo stabilito nell’agosto 2021 a Floridia in Sicilia con +48,8°C. E’ una giornata davvero storica e straordinaria per l’isola.

In Sardegna sono stati sbriciolati i record di caldo assoluti di diverse stazioni dell’Aeronautica Militare. Fra tutte spicca Olbia, dove sono stati misurati +47,4°C, un valore che ha del clamoroso perché batte di oltre 4 gradi il primato precedente registrato appena la scorsa settimana.

Riscritta la storia meteo in Sardegna e Sicilia

Record assoluto di caldo anche a Decimomannu, con una massima di +46,8°C che batte il record precedente di +46,2°C stabilito sempre la scorsa settimana. Cagliari Elmas, con +44,6°C, batte di un grado pieno il precedente record del luglio 1983, che era stato solo sfiorato la scorsa settimana.

Fra gli altri record assoluti raggiunti in Sardegna, segnaliamo anche Capo Bellavista con 45 gradi. Inoltre Capo San Lorenzo con +47 gradi batte il record precedente di +46,2°C che resisteva dal luglio 1982. Tutto ciò è accaduto appena pochi giorni dal precedente picco già straordinario di caldo.

Oltre alla Sardegna, anche per la Sicilia è stata una giornata storica. A Palermo si sono raggiunti i 47 gradi all’Osservatorio Astronomico ed il vecchio record era di +44,8°C dell’Agosto 1999. Sull’aeroporto di Punta Raisi la massima di 44 gradi è record mensile, ma non assoluto.

Ad Ustica la temperatura ha raggiunto i 43 gradi, battendo il record appena di ieri e di ben 4 gradi il primato precedente che resisteva dal 2007. L’eccezionalità dell’evento odierno è l’estensione di temperature di 40 gradi ed oltre a vastissime zone interne di Sicilia e Sardegna.

Ora il caldo è destinato a finire, ma ancora martedì sarà una giornata di fuoco per tutto il Sud e la Sicilia. Nell’isola c’è la possibilità di rompere nuovi record e di raggiungere temperature ancora più alte ed estreme di quelle misurate nelle ultime ore.