La Cina è un grande Paese, molto esteso in latitudine e longitudine, da nord a sud e da est ad ovest, e quindi la varietà di climi che presenta è vastissima.

Si va dalle zone tropicali fino al Tibet e ad un clima simil siberiano.

In questo periodo, comunque, le condizioni prevalenti sono di caldo e piogge torrenziali.

Le grandi piogge si sono verificate nelle zone meridionali dello Hunah, dove, nella giornata del 30 Giugno, sono caduti oltre 250 mm di pioggia in appena 6 ore, causando vasti allagamenti.

In particolare sono caduti 269 mm a Guzhang, Hunan, di cui 255 mm in sei ore, e 316 mm a Baojing, nuovi record di pioggia per queste località.

360,3 mm in sei ore sono caduti anche nella località di Panwan.

Nel frattempo, si è concluso un mese di Giugno straordinariamente caldo soprattutto sulla parte settentrionale della Cina, da est ad ovest.

La capitale Pechino ha visto una temperatura media mensile di +28,4°C, ben +3,1°C oltre la norma mensile, abbattendo un precedente record di caldo di +27,3°C, risultando il Giugno più caldo di sempre sulla città.

La temperatura media massima è stata pari a +35,2°C, abbattendo la soglia dei +35°C per la prima volta dal 1949, da quando vengono presi i dati meteorologici.

L’ondata di caldo si è spinta molto a nord sopravanzando il confine cinese, ed interessando la Siberia orientale, dove le temperature si sono spinte su valori superiori ai +35°C oltre il 60° parallelo nord.

In particolare si sono raggiunti +35,7°C a Korkodon, che si trova a 64°C di latitudine nord, nuovo record mensile di caldo per tale località.

Ma questo mese di Giugno è stato molto caldo anche in Francia, superando quasi ogni precedente record.

Questo a causa della posizione settentrionale dell’Anticiclone, che si è mantenuto con i suoi centri barici principali tra Inghilterra e Francia.

Per la Francia in generale, si è trattato del secondo posto dal 1900 ad oggi, con una deviazione dalla norma di +2,6°C, dietro al Giugno 2003.

Tra l’altro, si tratta del 17° mese consecutivo con temperature al di sopra della norma, l’ultimo sotto norma è stato quello del Gennaio 2022.

Per la stazione di misura di Parigi Montsouris si tratta della prima volta in cui il mese di Giugno supera la temperatura massima di +25°C per ben 27 giorni.

Sono stati abbattuti i primati del 2019 (19 giorni) e del 2003 (23 giorni).

Il Giugno 2023 presenta un’anomalia delle temperature minime di +2,9°C e delle massime di +5,4°C.

Parigi ha visto così il mese di Giugno più caldo di sempre, con una temperatura media di +22,4°C, superando i precedenti del 2003 (+21,8°C) e del 1976 (+21,7°C).