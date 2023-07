La regione dell’Alto Adige, in Italia, è stata colpita da violenti temporali e forti raffiche di vento sabato sera, il 29 luglio, causando danni significativi e creando molte difficoltà. Diversi ponti sono stati spazzati via e le auto sono state travolte da una frana di roccia e sassi.

In particolare, il torrente si è trasformato in un fiume impetuoso, trasportando via ogni ostacolo lungo il suo percorso. Il rio Furcia è straripato, lasciando isolata la frazione di Geiselberg a Valdaora. Le strade sono state allagate e ricoperte di fango.

Pur essendoci gravi danni, non ci sono notizie di persone coinvolte o ferite nell’evento, secondo le prime informazioni. Tuttavia, diverse auto sono state colpite da una violenta frana nei parcheggi a Colfosco e al passo Gardena.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in numerosi luoghi, assistiti dai carabinieri, dalle forze dell’ordine e dal sistema di Protezione Civile, per rispondere alle molte chiamate e assicurare la sicurezza del territorio.