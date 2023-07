L’ondata di maltempo che ha colpito Milano ha causato danni non solo a terra, ma anche in aria. Un volo della Delta Air Lines, partito dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a New York, è stato costretto a dirottare a Roma dopo essere stato colpito da una tempesta di grandine. Il muso dell’aereo è stato danneggiato, così come parti delle ali e almeno uno dei due motori. Nonostante la situazione difficile, l’equipaggio è riuscito a gestire l’incidente senza conseguenze per i passeggeri.

Un Volo di Delta Air Lines Incontra il Maltempo

Il volo DL185, partito da Milano Malpensa alle 12:51 (ora locale), è entrato nella perturbazione pochi minuti dopo il decollo. Nonostante la grandine intensa e i danni subiti, l’aereo è riuscito a atterrare in sicurezza a Roma Fiumicino.

Danneggiamento dell’Aereo

I chicchi di grandine hanno causato danni significativi all’aereo, penetrando il “radome”, la parte anteriore del muso dell’aereo. Inoltre, parte delle ali e almeno uno dei due motori hanno subito danni.

Lancio del Codice di Emergenza e Atterraggio a Roma

Dopo aver subito i danni, il jet ha lanciato il codice di emergenza “7700”. L’aereo è stato accolto nello scalo di Fiumicino alle 13:55, dove è stato ricevuto anche dai vigili del fuoco. Nonostante il panico, non ci sono stati feriti tra i passeggeri o l’equipaggio.

Dichiara Delta Air Lines

Un portavoce di Delta Air Lines ha confermato al Corriere che il volo DL185 è stato dirottato a Roma a causa del forte maltempo incontrato dopo il decollo. L’azienda ha inoltre dichiarato: “Delta si scusa per il ritardo nel viaggio dei nostri clienti. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra priorità numero uno”.

In conclusione, il maltempo ha causato una serie di problemi, sia a terra che in aria. Nonostante le difficoltà, i team di soccorso e il personale di volo hanno gestito la situazione in maniera efficace, dimostrando la loro professionalità e dedizione.