Sabato 1 luglio 2023 è stato un giorno funesto per le regioni di Honshu occidentale e Kyushu, in Giappone, sferzate da precipitazioni record.

Questo tragico evento meteorologico ha comportato la perdita di una vita, l’assenza di due individui e danni considerevoli a più di 270 abitazioni. Le autorità locali hanno diramato ordinanze di evacuazione in diversi comuni per prevenire ulteriori perdite.

Precipitazioni straordinarie hanno invaso le suddette regioni, registrando numeri mai visti prima. A Yamaguchi sono stati rilevati 332,5 millimetri di pioggia in 48 ore, mentre Yunomae, nella prefettura di Kumamoto, ha subito precipitazioni pari a 469 millimetri.

La cascata di acqua ha causato danni enormi, concentrati soprattutto nella prefettura di Yamaguchi, con più di 270 abitazioni colpite, secondo quanto riferito dall’Agenzia per la gestione dei vigili del fuoco e dei disastri.

Un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno di un’auto sommersa dall’acqua nella stessa zona. Nel frattempo, a Oita, una frana di fango ha distrutto un’abitazione e le autorità sono ancora alla ricerca del settantenne che vi risiedeva.

Il peggio non era ancora finito, infatti, domenica 2 luglio 2023, le piogge si sono intensificate in Kyushu.

Di conseguenza, sono stati emessi ulteriori ordini di evacuazione e si è verificato il crollo di un ponte nella prefettura di Kumamoto.

Lunedì 3 luglio, diversi comuni nelle prefetture di Fukuoka, Saga, Kumamoto, Oita e Miyazaki erano sotto ordine di evacuazione.

Nello stesso giorno, l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha segnalato la formazione di una zona di precipitazioni lineari nella prefettura di Kumamoto, una linea di nubi cumulonembi che possono portare forti precipitazioni per diverse ore.

L’agenzia ha rilasciato ulteriori avvisi riguardanti le continue piogge a Kyushu, e ha esortato i cittadini a proteggersi da possibili frane e inondazioni.

Dal 29 giugno, temporali intermittenti si sono abbattuti su Kyushu e sulla prefettura di Yamaguchi nell’occidente del Giappone.

Le precipitazioni cumulative a Hita, nella prefettura di Oita, hanno raggiunto i 683,5 millimetri entro le 10:00 del 3 luglio.

L’agenzia meteorologica prevede altre precipitazioni fino a 200 mm per la Prefettura di Kumamoto, fino a 120 mm per la Prefettura di Nagasaki, fino a 100 mm per le prefetture di Fukuoka e Oita, e fino a 80 mm per la Prefettura di Saga nelle 24 ore fino a mezzogiorno del 4 luglio.