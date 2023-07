Il 2023 ha segnato un tragico record per il Canada, che ha vissuto la peggiore stagione di incendi boschivi della sua storia. Questi eventi, iniziati all’inizio di Maggio, hanno sollevato preoccupazioni riguardo l’estensione delle aree bruciate e la qualità dell’aria. Il fumo prodotto dagli incendi ha raggiunto molti stati del Nord America, peggiorando la qualità dell’aria, in particolare negli stati orientali, e si è esteso fino all’Europa.

Gli incendi in Canada: una situazione fuori controllo

Finora, gli incendi in Canada hanno bruciato almeno 19.027.114 acri in tutto il paese. Il Canada conta attualmente quasi 500 incendi attivi, più della metà dei quali sono fuori controllo.

Il fumo degli incendi raggiunge l’Europa

Il fumo prodotto dagli incendi in Canada ha attraversato l’Atlantico, raggiungendo l’Europa. Questo fenomeno ha causato albe e tramonti particolari, senza però influire sulla qualità dell’aria.

Il fumo degli incendi arriva fino all’Italia

Il fumo degli incendi ha raggiunto anche l’Italia. Come discusso in un precedente articolo, il fumo ha portato a una significativa peggioramento della qualità dell’aria a New York nei primi giorni di Giugno. La città e la costa orientale erano avvolte da una nebbia arancione tra Martedì 6/06 e Giovedì 8/06, con la gente costretta a indossare maschere per proteggersi dalle alte concentrazioni di particelle M2.5, potenzialmente dannose per la salute. Poiché gli incendi sono ancora attivi e c’è un forte vento occidentale nell’atmosfera superiore, il fumo continua a seguire un percorso orientale verso l’Europa. La fascia di fumo ha raggiunto le isole Azzorre Domenica e l’Europa occidentale Lunedì e Martedì, mentre da ieri sono state notate grandi quantità di fumo in Europa meridionale, centrale e settentrionale. Negli ultimi giorni, il fumo ha attraversato il Mar Mediterraneo, raggiungendo anche l’Italia. Ieri, una fascia di fumo è stata avvistata in Sardegna e nel sud Italia.

Impatto del fumo sugli abitanti

Fortunatamente, in Europa non c’è pericolo dal fumo poiché si presenta ad altezze superiori a 1.100 metri. Non è quindi paragonabile al fumo a bassa quota che ha peggiorato la qualità dell’aria negli Stati Uniti. Tuttavia, in Quebec, in Canada, la qualità dell’aria è molto scarsa da tutto questo mese e da Martedì più di 140 comunità sono sotto allerta per la qualità dell’aria.

Il fumo degli incendi e la qualità dell’aria

Il fumo degli incendi, oltre a causare danni ambientali, ha un impatto significativo sulla qualità dell’aria. Le particelle sottili presenti nel fumo possono causare problemi di salute, soprattutto se inalate per periodi prolungati.

Le misure di protezione

Per proteggersi dalle particelle dannose presenti nel fumo, è consigliabile indossare maschere e limitare l’esposizione all’aria aperta, soprattutto per le persone con problemi respiratori o per i più anziani.