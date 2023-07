È stata una giornata decisamente calda per molte località italiane, quella del 17 Luglio.

Tutto questo a causa dell’invasione di una “lingua” calda proveniente dall’Africa settentrionale, direttamente dal deserto del Sahara, ma che poi si è inumidita nei bassi strati scorrendo al di sopra del Mediterraneo.

Il riscaldamento soprattutto alle quote medie dell’atmosfera è stato considerevole, viste le isoterme ad 850 hPa (1500 metri di quota) comprese tra i +25 ed i +30°C sulla maggior parte della nostra Penisola, e l’innalzamento dello zero termico a quote superiori alle Alpi stesse (5100 metri di quota raggiunti sabato 15 Luglio, un valore da record).

In effetti, si sono registrate temperature molto alte anche in montagna, ad esempio ai 3480 metri di altezza del P. Rosà, in Val d’Aosta, si è registrata una temperatura massima di +9,9°C, mentre +21,6°C si sono toccati ai 2004 metri di quota del Passo Rolle, in Trentino.

Sull’Italia Centrale il Monte Terminillo ha registrato una massima di +26,2°C a 1874 metri di altezza.

Ma in Abruzzo si sono registrati fino a +36°C a 1000 metri di altezza, e massime di +30°C a 1500 metri di quota, valori decisamente insoliti.

Per quello che riguarda le stazioni di pianura, almeno quelle ufficiali dell’Aeronautica Militare, le temperature più elevate si sono registrate in Sardegna, con ben +42,2°C a Perdasdefogu, e +41,0°C a Decimomannu.

Spiccano però valori di +39,6°C raggiunti a Guidonia, nel Lazio, ed a Catania Sigonella.

Seguono Ferrara e Trapani, con +39,4°C, Alghero, con +39,2°C, assieme all’aeroporto di Foggia (Amendola).

Di notevole valore sono anche i +38°C toccati a Campobasso a 700 metri di altezza, nonché i +38°C raggiunti anche a Frosinone e Roma Ciampino.

Altre stazioni di misurazione di altre reti, regionali o private, hanno registrato valori di +40-42°C tra Puglia, Basilicata, nonché nelle zone interne di Sicilia o Sardegna.

Per la giornata di domani, l’ondata di caldo dovrebbe intensificarsi ulteriormente, e valori massimi di +44-45°C potrebbero verificarsi nelle zone interne della Sardegna, mentre valori superiori ai +40°C dovrebbero essere registrati in varie località del Lazio, Puglia, Campania.

Città come Roma e Viterbo potrebbero toccare i +40°C di massima.