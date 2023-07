Sta arrivando di gran carriera l’anticiclone africano, ma negli ultimi giorni il meteo è stato decisamente inclemente su parte d’Italia. Infiltrazioni d’aria fresca atlantica, collegate ad una depressione sul Nord Europa, hanno causato diverse ondate temporalesche con fenomeni localmente violenti.

Non sono mancate le grandinate di grossa taglia localmente anche in qualche area padana, a causa dei contrasti esplosivi fra l’aria fresca in quota e la forte radiazione solare. Ora l’instabilità è in fase di ridimensionamento per effetto dell’aumento della pressione atmosferica.

Il weekend che sta iniziando ci pone dinanzi all’atteso cambiamento meteo, con l’energica rimonta dell’anticiclone africano verso il bacino centrale del Mediterraneo. Inizia così quella che è la seconda ondata di caldo intenso dell’Estate, che si preannuncia piuttosto intensa e duratura.

La presenza di una depressione atlantica, con fulcro sul Regno Unito, stimolerà la risalita d’aria molto calda dall’entroterra algerino in direzione dell’Italia. Si tratta di una bolla d’estrazione sahariana, con aria rovente che coinvolgerà più direttamente le due Isole Maggiori e in modo più attenuato il resto d’Italia.

Temporali del weekend a carattere via via più sporadico

Ci saranno però ultimi strascichi d’instabilità su alcune parti del Nord Italia. Nelle primissime ore di sabato i temporali, formatisi nella notte, porteranno qualche forte rovescio in alcuni tratti tra Valle d’Aosta, Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, anche sulle aree di pianura pedemontane.

Questi fenomeni si dissiperanno rapidamente e poi, nel corso delle ore pomeridiane di sabato, qualche nuovo acquazzone interesserà più che altro le Alpi Centro-Orientali, ma in veloce attenuazione serale. Sul resto d’Italia prevarrà il sole, a parte stratificazioni e qualche piovasco in Sardegna e sull’Alto Tirreno.

L’evoluzione meteo per domenica sarà caratterizzata dall’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, che porterà stabilità pressoché incontrastata. Solo sui settori alpini orientali, ma a ridosso del confine, ci sarà la possibilità di brevi temporali di calore.

La canicola sarà l’assoluta protagonista del weekend, con picchi già sabato attorno ai 40 gradi, se non oltre, sull’interno della Sardegna. Domenica il caldo si intensificherà ovunque, con picchi di 37-38 gradi anche sul Centro-Sud Peninsulare, specie lungo le zone interne delle regioni tirreniche.