L’anticiclone africano sta monopolizzando il meteo di questo luglio, che ha assunto un volto decisamente rovente. Le regioni centro-meridionali sono quelle più colpite dalle continue fiammate dal Sahara che hanno portato temperature localmente estreme, fino a valori record.

Ora ci sarà un nuovo acuto del caldo, stante la spinta più a nord della cupola di calore nord-africana. La bolla di caldo di matrice sahariana si posizionerà di nuovo sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori dove assisteremo all’ennesima impennata termica, mentre il Nord resterà un po’ più ai margini.

Questa recrudescenza del caldo si inizierà a far sentire domenica per poi raggiungere il picco proprio nei primi giorni della nuova settimana. L’azione combinata degli elevati geopotenziali, unitamente all’aria molto calda in quota, contribuiranno a surriscaldare l’aria anche nei bassi strati per compressione.

Ci saranno quindi tutte le condizioni per nuovi picchi estremi di temperatura come nella precedente ondata, fino ad oltre i 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Il caldo non risparmierà Calabria, Lucana e Puglia, con punte di temperatura sulle zone interne tra i 42 e i 45 gradi.

Rinfrescata più intensa in vista

Ci sarà la concreta possibilità di ritoccare nuovi record di caldo. Tanti si chiedono quando finirà la canicola e a tal riguardo gli ultimi aggiornamenti sono incoraggianti. La calura potrebbe smorzarsi in modo significativo addirittura prima del previsto nel corso di metà settimana.

Il passaggio di una saccatura in prossimità delle Alpi favorirà l’ingresso d’aria fresca che già martedì penetrerà al Nord, poi entro fine giornata anche su parte del Centro Italia. Il refrigerio, nel corso di mercoledì, si potrebbe diffondere sino alle regioni più meridionali.

Il caldo quindi finirà e l’evoluzione appare sempre più probabile. Il calo termico, localmente di 10 gradi, consentirà un ritorno delle temperature verso la normalità, ma ancora potrebbero rimanere un po’ sopra media. Il sollievo sarà comunque nettamente percepito, visti i valori esagerati di questi giorni.

Va detto che potrebbe trattarsi solo di una tregua. L’anticiclone africano subirà un duro colpo, ma non verrà spazzato via. Negli ultimi giorni di Luglio non sono da escludere nuove invasioni d’aria calda, quanto meno verso il Sud e le due Isole Maggiori.