Il grande caldo avvolge l’Italia Centro-Meridionale, ma presto il meteo cambierà completamente volto. L’apice della calura è atteso in questi primi giorni della settimana, con temperature che si porteranno sin verso punte di oltre 45 gradi, soprattutto in Sicilia.

In attesa delle imminenti novità, l’Italia si presenta spaccata in due con l’anticiclone africano che si contrappone a una massa d’aria fresca ed instabile che preme verso il Nord. Non mancano già temporali e proprio il Settentrione sarà bersagliato da fenomeni violenti, con grandine di grosse dimensioni.

Sono gli avamposti del peggioramento, a cui seguirà l’irruzione d’aria molto più fresca atlantica, destinata a scalzare il caldo. Martedì il refrigerio si estenderà verso le regioni centrali e la Sardegna e mercoledì la nuova circolazione più fresca si estenderà fino al Meridione e alla Sicilia.

Questo brusco cambiamento metterà fine al caldo estremo dopo circa due settimane, almeno al Sud. Allo stesso tempo nel corso di metà settimana si smorzeranno anche i temporali al Nord e soprattutto la loro intensità, in quanto si affievoliranno i contrasti termici esplosivi e avremo un’atmosfera più stabile.

Estate più normale e vivibile

L’evoluzione meteo ci proietta verso una fase estiva ben più normale di quella che stiamo vivendo. L’anticiclone africano retrocederà verso sud ed al suo posto avremo l’anticiclone delle Azzorre che espanderà il proprio braccio orientale verso la Spagna ed il bacino del Mediterraneo.

Attenzione però, in quanto l’alta pressione africana farà di tutto per riconquistare il suo spazio in area mediterranea. Sul finire della settimana l’anticiclone africano proverà a rialzare la testa e il caldo tornerà a farsi sentire tra il Centro-Sud e le Isole Maggiori.

Non sarà caldo estremo come quello di questi giorni, ma decisamente più moderato. Inoltre non mancherà qualche veloce scorribanda d’aria più fresca ed instabile ad interessare il Nord Italia, con relativi temporali su aree alpine, prealpine e a coinvolgere localmente anche le pianure.

Questa situazione continuerà sino almeno a inizio Agosto e pertanto non dovremo attenderci ondate di caldo particolari sino all’inizio del nuovo mese. Di certo poi non mancherà lo spazio per nuove ondate di caldo anche molto forti, l’Estate è ancora lunga.