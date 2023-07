Un’estate da record: l’anticiclone africano mette l’Italia sotto scacco

Il meteo estivo di questo Luglio si sta rivelando particolarmente intenso, con una nuova recrudescenza di caldo africano che sta per raggiungere l’Italia, portando con sé temperature estreme e condizioni meteo avverse. Questo evento potrebbe segnare ancora dei record.

Precauzioni e raccomandazioni

Di fronte a questo scenario, è fondamentale prendere sul serio le raccomandazioni per affrontare il caldo. Evitare di uscire durante le ore più calde del giorno, se non strettamente necessario, è una delle principali misure di precauzione. È inoltre essenziale idratarsi frequentemente, soprattutto per le persone anziane. Il caldo, infatti, non darà tregua per l’intero arco della giornata, persistendo talvolta anche durante la notte.

Incremento delle temperature

Le temperature si impenneranno di nuovo da domenica e per i primi giorni della settimana, raggiungendo valori estremi, fino a 45 gradi e oltre in alcune aree del Sud e delle Isole Maggiori. Si prevedono temperature fino a 12-15 gradi sopra la media, con un’alta probabilità di stabilire nuovi record.

Un’estate sorprendente

Nonostante l’estate fosse iniziata con un clima più fresco e instabile, con temporali a Giugno e un inizio di Luglio altrettanto variabile, nessuno si aspettava un’impronta africana così bollente e persistente. L’arrivo improvviso dell’anticiclone africano ha già portato caldo eccezionale, trasformando l’estate in un periodo da fornace.

Prospettive future

La situazione meteo diventerà critica nei primi giorni della prossima settimana. La bolla sahariana si sposterà completamente sull’Italia, con geopotenziali elevati che aumenteranno ulteriormente la temperatura dell’aria. Il nucleo dell’anticiclone africano si posizionerà vicino alla Sardegna e alla Sicilia.

Persistenza del caldo

Secondo le previsioni, il caldo intenso e persistente continuerà a caratterizzare il meteo italiano. Solo nella seconda parte della prossima settimana, un leggero indebolimento dell’anticiclone africano porterà refrigerio fino al Sud, ma con temperature che resteranno sopra la media.

Trend meteo potrebbe non cambiare

Solo nella parte finale di Luglio potrebbe esserci un ritorno a condizioni più normali, ma si tratta solo di una possibile tendenza. Il caldo africano potrebbe infatti ritirarsi solo per poco e presentare poi subito il conto, con nuove ennesime fiammate di caldo.