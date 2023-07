Ci troviamo negli ultimi giorni di Luglio, con il meteo che ha ritrovato una parvenza di normalità dopo tutto il caldo terrificante che ha fatto saltare record storici di temperatura. Il grande caldo, al Centro-Sud, si è contrapposto a violenti temporali sul Nord Italia.

Ora le temperature sono tornate più vicine alla norma, ma nel weekend ci sarà di nuovo lo zampino dell’Africa nell’aumento delle temperature atteso al Centro-Sud. Non sarà il caldo estremo dei giorni scorsi, ma anzi si resterà ben distante da quei livelli.

Tra l’altro il trend della prossima settimana non promette, per il momento, alcun ritorno del caldo intenso di matrice africana. Ci attende anzi un inizio di Agosto turbolento e all’insegna dell’instabilità, con temperature in calo a causa di correnti nord/occidentali.

I temporali riguarderanno ancora una volta il Nord, ma localmente anche le regioni centrali del medio ed alto versante adriatico. Un fronte organizzato, con rotta da nord/ovest verso sud/est, potrebbe coinvolgere parte d’Italia a cavallo fra il 1° e il 2 Agosto.

Prima parte di Agosto senza eccessi, tra sole e qualche temporale

L’Italia sarà in sostanza divisa in due, con l’instabilità al Nord e parte delle regioni centrali. Sul resto della Penisola prevarrà invece uno scenario decisamente più stabile di stampo estivo, con caldo senza eccessi che perderà qualche grado rispetto al weekend.

Qualora questa tendenza fosse confermata, la prima parte di Agosto sarà caratterizzata da passaggi di piogge e temporali al Nord, dove le temperature potrebbero portarsi di poco sotto media. L’Estate sembra intenzionata a reggere sul resto d’Italia, specie al Sud.

Quando tornerà il caldo intenso? Le ultime proiezioni indicano che ci potrebbe essere da attendere anche più del previsto. Non sono da escludere nuove potenti fiammate africane a cavallo fra la fine della prima e l’inizio della seconda decade d’Agosto.

Naturalmente è un’evoluzione tutta da confermare, per via dell’ampia distanza temporale. Quello che possiamo dire è che l’inizio di Agosto sarà nel segno del caldo senza eccessi. Nonostante la canicola eccezionale di Luglio, l’Estate 2023 resta comunque lontana dall’Estate 2022 come persistenza del caldo.