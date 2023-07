Il caldo africano non concede assolutamente respiro ed è una costante meteo ormai da qualche settimana. Ora siamo nel pieno del secondo picco di caldo estremo dopo quello avuto nei giorni scorsi, quando sono caduti alcuni record storici di temperatura.

La nuova fase acuta di caldo, che si concentra al Centro-Sud, potrebbe risultare peggiore della precedente. Ci attende una fiammata davvero violentissima, ma al tempo stesso di breve durata a causa di un affondo d’aria fresca che costringerà la bolla sahariana a ritirarsi in modo molto rapido.

Cosa accadrà? L’ondata di calore si svilupperà tra lunedì 24 e martedì 25 Luglio. Le temperature risaliranno ulteriormente partendo da valori già molto elevati. Sono previsti picchi fino a 46-47 gradi sui settori interni orientali di Sicilia e Sardegna.

Non andrà poi tanto meglio al Sud Peninsulare, con temperature sino a 44-45 gradi localmente in Puglia, Basilicata e Calabria. Al Centro Italia il termometro si fermerà sino a picchi attorno ai 40 gradi ed anche su Roma è prevista di nuovo una massima molto elevata.

Il Nord resterà perlopiù fuori dall’ondata di calore, anche perché stanno intervenendo subito i primi nuovi violenti temporali già in quest’avvio settimana, in diffusione dalle Alpi alle pianure. Sono questi i segnali di un cambio del tempo anticipato, a cui seguirà la rapida liberazione di tutta Italia dal grande caldo.

Martedì il calo termico si consoliderà al Nord, sotto l’infuriare di altri temporali. Il refrigerio in giornata si inizierà a sentire anche sulle regioni centrali e in Sardegna. Il caldo estremo persisterà quasi invariato al Sud, con temperature ancora fino a 45-46 gradi di picchi più elevati specie in Sicilia.

L’aria fresca dilagherà poi mercoledì anche verso l’estremo Sud e la Sicilia. Ci sarà quindi un refrigerio deciso e il sospirato ritorno alla normalità, con temperature decisamente più prossime alle medie stagionali. Il grande caldo diventerà un ricordo e l’Estate tornerà più vivibile.

L’anticiclone africano si ritirerà dalla scena dopo circa due settimane dall’Italia Meridionale. Il calo termico sarà quantificabile in 12-15 gradi, ma anche più. La rinfrescata lascerà poi il posto ad un regime di caldo estivo moderato per gli ultimi giorni del mese. La calura eccessiva non tornerà sino almeno a inizio Agosto.