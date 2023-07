Anticiclone Africano e l’ondata di calore in Italia

Già da giorni l’Italia è stata investita da un’ondata di calore estremo, dovuta all’espansione dell’Anticiclone Africano sulla regione mediterranea. Questo fenomeno, che avevamo previsto, ha portato con sé temperature elevate, umidità e notti tropicali, tipiche caratteristiche di questa condizione barica. In particolare, quando l’alta pressione africana si stabilizza per un periodo prolungato sulle nostre regioni, gli effetti si fanno sentire con maggiore enfasi.

La persistenza dell’Anticiclone Africano

Questo è esattamente ciò che sta accadendo e che continuerà a verificarsi nei prossimi giorni. L’Anticiclone Africano non mostra segni di voler lasciare la nostra Penisola, mantenendo il clima torrido, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Effetti sulle temperature

L’Anticiclone Africano sta di nuovo rinforzando su tutta l’Italia. Il calore diventerà molto intenso, persino soffocante nei primi giorni della prossima settimana, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi al Nord e supereranno tale soglia al Centro e al Sud.

Proiezioni future

Secondo le ultime previsioni, gran parte della prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da un caldo atroce. L’Anticiclone Africano sembra destinato a persistere sulla parte centro-meridionale dell’Italia forse fino al weekend del 22-23 Luglio, senza alcuna possibilità di raffreddamento. Al Nord, invece, correnti atlantiche relativamente più fresche potrebbero erodere in parte l’alta pressione e portare un apprezzabile calo termico.

Prospettive a lungo termine

Purtroppo, per il Centro-Sud le prospettive a lungo termine non sono incoraggianti e si fa fatica a intravedere una via d’uscita da questo caldo estremo. Per il Nord, invece, ci sono speranze a partire dalla seconda metà della prossima settimana, ma è una tendenza che necessita di conferme.

Consigli per affrontare il caldo

Per godere di un po’ di fresco e di un clima più gradevole, sarà necessario attendere ancora a lungo. Vi invitiamo a seguire le nostre previsioni meteo per rimanere aggiornati sulle condizioni climatiche e per ricevere consigli su come affrontare al meglio l’ondata di calore.