Le condizioni meteorologiche sull’Italia vedono ancora un forte anticiclone sub-tropicale che veicola aria molto calda dal Nord-Africa verso l’area centro-meridionale della penisola.

Caldo estremo nelle ultime ore al Centro-Sud

Le temperature stanno raggiungendo valori estremamente elevati per tanto sulle regioni del Centro-Sud, con picchi superiori ai 40° e fino alla soglia eccezionalmente alta dei 45°C su Isole Maggiori e Meridione.

Svolta fresca da Mercoledì

A ogni modo questo caldo estremo, che perdura ormai da circa 2 settimane su gran parte della penisola, ha le ore contate. Non ci sono ormai dubbi infatti sull’arrivo di una massa d’aria ben più fresca di origine atlantica che riuscirà finalmente a scacciare via il caldo africano. E questa volta non solo nelle regioni settentrionali ma in tutta la penisola.

Come vi avevamo preannunciato, la svolta arriverà con la giornata di Mercoledì 26, quando l’aria fresca irromperà con decisione sull’Italia e scivolerà rapidamente dalle regioni settentrionali verso quelle centro-meridionali. Solo all’estremo Sud il caldo sarà ancora abbastanza intenso ma entro sera e poi soprattutto nella giornata di Giovedì ci accorgeremo anche qui del netto calo termico.

Dall’Africano all’Anticiclone delle Azzorre

L’Anticiclone Africano abbandonerà così la nostra penisola dopo aver infuocato il clima con temperature eccezionali soprattutto al Centro-Sud per oltre 2 settimane. Prenderà il suo posto l’Anticiclone delle Azzorre, che con le sue correnti più temperate dai quadranti nord-occidentali, determinerà un periodo di caldo normale, in un contesto generalmente stabile, a parte veloci temporali in transito sulle regioni orientali nella giornata di Mercoledì.

Le temperature torneranno finalmente nella norma, o comunque vicine a essa, nelle giornate di Mercoledì, Giovedì, Venerdì. Nel week end il caldo dovrebbe intensificarsi un po’ fra le Isole e le regioni centro-meridionali, specie quelle tirreniche, per l’afflusso marginale di aria calda di matrice sub-tropicale. Tuttavia nulla a che vedere con l’ondata di caldo precedente.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti possiamo affermare che quasi certamente fino alla fine del mese il pericolo di vivere nuove ondate di caldo estremo è scongiurato. E probabilmente sarà lo stesso anche per i primi di Agosto, quando potrebbe affacciarsi un peggioramento di stampo atlantico sulla nostra penisola. Ma ci torneremo su questo nei prossimi giorni.