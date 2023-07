Non veniamo certo da un periodo fresco ma le prospettive meteo per i prossimi giorni sono ancora più bollenti. Siamo entrati infatti in una fase di caldo estremo per effetto dell’ulteriore intensificazione dell’Anticiclone Africano che per tutta la settimana continuerà a convogliare aria rovente dalle terre desertiche nord-africane verso l’Italia.

Le temperature si manterranno su valori estremamente elevati soprattutto al Centro-Sud, dove fra Martedì e Giovedì raggiungeranno punte di 42-44°C, localmente anche 45-47 gradi in Sardegna e Sicilia. Valori “folli”, che difficilmente possono risultare piacevoli, anche per coloro che apprezzano il caldo. E il problema non è solo quello delle temperature eccessive ma anche l’umidità elevata associata al caldo, specie durante le ore serali e notturne, effetto soprattutto della persistenza anticiclonica che rende l’aria stagnante e non da possibilità di ricircolo.

Anche al Nord caldo e afa non saranno leggeri, ma nella seconda parte della settimana infiltrazioni d’aria relativamente più fresca in quota porteranno temporali sparsi e un po’ di refrigerio, con un lieve calo termico. La situazione più preoccupante è proprio quella prevista al Centro-Sud, perché qui l’Anticiclone Africano non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa. Secondo le ultime elaborazioni dei centri di calcolo, continuerà a persistere almeno per 7-10 giorni, con temperature sempre e costantemente sopra la media di molti gradi, vicine o in alcuni casi superiori ai 40 gradi.

Nel fine settimana una leggerissima attenuazione potrebbe interessare il Centro (Sardegna esclusa), ma parliamo di qualche grado in meno e non di una vera e propria rinfrescata. Peraltro transitoria perché a inizio della prossima settimana il caldo pare possa intensificarsi nuovamente e continuare ad essere molto intenso su tutto il Centro-Sud. Abbiamo lasciato fuori dal discorso il Nord Italia, perché in effetti qui il caldo sarà più sopportabile anzi nel week end si potrebbe avere una netta diminuzione termica per l’ingresso più deciso di correnti fresche atlantiche (con possibili temporali).

Ma eccoci al quesito iniziale, ovvero quando finirà questo caldo estremo anche al Centro-Sud? Abbiamo detto della persistenza dell’Anticiclone Africano per altri 7-10 giorni. Fino ad allora difficilmente potremo avere un cambiamento. Solo dopo il 26-27 Luglio ci sono speranze di assistere a un cambiamento significativo: le correnti atlantiche, che precedentemente avranno interessato l’area settentrionale della penisola, potrebbero finalmente spingersi più a sud, portando un progressivo abbassamento termico e porre fine al caldo rovente anche al Centro-Sud. Dunque questa lunghissima ondata di calore potrebbe concludersi negli ultimi giorni di Luglio. Resta però un’ipotesi ancora tutta da verificare con i prossimi aggiornamenti.

Speriamo vivamente di poterlo fare, perché un caldo così estremo e prolungato non è mai una buona notizia.