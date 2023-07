Il caldo africano tornerà a breve. Ci sono ormai pochi dubbi su questo dato che i modelli previsionali sono ormai tutti concordi. L’Anticiclone sub-tropicale di matrice africana si espanderà progressivamente verso la nostra penisola a partire da Venerdì, dando il via a un’ondata di caldo di forte intensità, che potrebbe durare anche a lungo stando agli ultimi aggiornamenti (ma di questo ne parleremo in altra sede).

Il consolidamento dell’alta pressione africana sull’Italia significherà un forte aumento delle temperature ma anche un ritorno a condizioni di forte stabilità atmosferica, grazie all’aumento dei valori di pressione e di geopotenziale. Stop quindi ai temporali un po’ dappertutto da Venerdì per tutto il week end e probabilmente anche a inizio settimana prossima. A parte qualche isolato fenomeno solo sulle Alpi più settentrionali.

Ancora instabilità prima del grande caldo

Prima di tutto questo però avremo ancora condizioni di instabilità sul Nord Italia per effetto delle correnti atlantiche che destabilizzeranno l’atmosfera ancora per le prossime 24-36 ore.

La giornata di Giovedì risulterà particolarmente incerta, anche più di quella di Mercoledì in quanto avremo a che fare con una recrudescenza dell’instabilità. Piogge e temporali interesseranno sia le aree montuose sia la Pianura Padana, specialmente nelle ore comprese fra la tarda mattinata e la prima serata. Ancora una volta i fenomeni potranno essere intensi, con grandinate e forti raffiche di vento, dato che i contrasti termici non mancheranno. Al Centro-Sud invece il tempo sarà molto più stabile, con spazi soleggiati che prevarranno sulle nubi (poche e per lo più relegate alle zone appenniniche) e caldo che inizierà ad aumentare leggermente. Prime avvisaglie proprio dell’avanzamento dell’alta pressione africana.

Venerdì dovremmo avere gli ultimissimi acquazzoni sulle Alpi di Nord-Ovest, mentre altrove non si prevedono precipitazioni. A seguire largo alla stabilità e al sole anche al Nord, almeno per un po’ di giorni..