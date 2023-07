Cari lettori di Meteogiornale, vorremo darvi notizie positive in merito all’attenuazione del caldo africano che ormai da oltre 10 giorni attanaglia l’Italia, magari annunciarvi l’arrivo di una rinfrescata imminente, che sarebbe sicuramente accolta di buon grado dalla maggior parte di voi. Ma purtroppo non possiamo ancora farlo..

Si perché l’Anticiclone Africano ha tutte le intenzioni di stazionare su gran parte della penisola ancora per diversi giorni. Con “gran parte della penisola” ci riferiamo al Centro-Sud Italia, dove la cupola anticiclonica continuerà a portare temperature roventi anche nel week-end e nel corso della settimana prossima.

Andrà un poco meglio solamente al Nord grazie all’afflusso di correnti relativamente più fresche di origine atlantica che renderanno il caldo meno intenso oltre a portare nuovi temporali, sicuramente pericolosi come già accaduto negli ultimi giorni, per effetto dei marcati contrasti termici.

Per il resto d’Italia si preannuncia invece una pesante recrudescenza dell’ondata di calore, con addirittura un nuovo picco fra Lunedì e Martedì della prossima settimana, quando sull’area centro-meridionale della penisola sono previste dai modelli isoterme alla quota isobarica di 850hpa (circa 1500 metri di quota) sui 28-30 gradi.

Ciò vuol dire che sarà un avvio di settimana ancora rovente, con temperature che andranno ampiamente oltre i 40°C e potranno raggiungere punte di 44-45°C sulle Isole Maggiori e nelle zone interne del Meridione. Continuerà quindi a fare caldissimo, non solo di giorno ma anche di notte, con temperature che in molte città faranno fatica a scendere sotto i 29-28 gradi.

Ma quando finirà questo caldo estremo? In base agli ultimi aggiornamenti si evince il possibile arretramento dell’Anticiclone Africano a partire da Mercoledì 26 sulle regioni centrali, poi anche al Sud nei giorni successivi, quindi nella parte conclusiva di Luglio. Probabilmente si tratterà solo di un’attenuazione del caldo, che diventerà un po’ più tollerabile e non raggiungerà i livelli estremi del periodo precedente. Non è escluso però che la calura continui ad essere intensa all’estremo Sud, in particolare in Sicilia, con temperature ancora vicine ai 40°C.

Lo capiremo meglio nel corso dei prossimi giorni.