Anche l’avvio di Luglio ha seguito quella che è stata la “falsa riga” di gran parte del mese di Giugno. L’ingresso di una saccatura atlantica sull’Italia ha determinato l’ennesimo guasto del tempo con tanti temporali e anche un calo della colonnina di mercurio.

Ora le condizioni meteo rimarranno ancora incerte nei prossimi giorni per via di un anticiclone sempre un po’ blando, minato da infiltrazioni d’aria relativamente più fresche dai quadranti nord-occidentali, che porteranno ancora nubi e un po’ di instabilità sulle regioni settentrionali (specie aree alpine ma non solo). Andrà meglio al Centro-Sud dove avremo tempo nel complesso più stabile e temperature in ripresa.

Seppur in un contesto più caldo, non si prevedono comunque ondate di calore fino al 4-5 Luglio. Questo potrebbe essere però il momento di svolta. Grazie ad un cambio circolatorio su scala europea, da questa fase in poi l’Anticiclone africano inizierà ad espandersi gradualmente verso il bacino del Mediterraneo facendo affluire aria via via più calda da sud e naturalmente rafforzando la stabilità atmosferica.

In un primo momento, per il periodo 6-7 Luglio, il caldo dovrebbe intensificarsi soprattutto sulle due Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, risparmiando le aree più settentrionali della penisola, dove non sono esclusi ancora disturbi instabili.

A seguire l’alta pressione africana potrebbe espandersi ulteriormente verso nord e provocare un’intensificazione del caldo su tutta la penisola, con una vera e propria ondata di calore caratterizzata da temperature elevate (anche oltre i 33-35 gradi) e afa in aumento.

A questo punto però l’incertezza previsionale è alta, vista la distanza temporale che ci separa. Ci vorranno altri aggiornamenti per capire meglio se questa ondata di caldo verrà innanzitutto confermata e quanto sarà intensa e potrà durare sulla penisola. Seguiteci!