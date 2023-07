Stiamo vivendo una fase estremamente movimentata sotto il profilo meteo-climatico, con frequenti impulsi instabili e oscillazioni termiche che danno grande filo da torcere all’alta pressione. Alta pressione che proprio non riesce a stabilizzarsi in maniera duratura sul nostro Mediterraneo.

Questo trend va avanti ormai da settimane e non ci abbandonerà nemmeno nei prossimi giorni, cioè a inizio Luglio, quando continueremo ad avere molteplici occasioni di instabilità, specialmente sulle regioni del Centro-Nord, che rimangono più esposte al flusso instabile atlantico.

Il caldo rimane nei ranghi, le temperature più o meno in media, a tratti al di sopra a tratti anche al di sotto come in queste ore, in cui assistiamo ad un generale calo termico portato proprio dalla perturbazione atlantica in azione sull’Italia.

Più stabile e caldo da metà settimana prossima

La domanda che tutti ci poniamo a questo punto è: si andrà avanti così? Ebbene, analizzando le proiezioni a medio-lungo termine, notiamo la tendenza a un rinforzo dell’alta pressione a partire dalla metà della prossima settimana con la graduale espansione di un promontorio nord-africano verso l’Italia.

Aumentano quindi le probabilità di vivere un periodo complessivamente più stabile, caldo e soleggiato3, a partire dal 6-7 Luglio. Caldo che potrebbe tornare a farsi intenso soprattutto sulle regioni centro-meridionali, che al momento sembrano l’obiettivo primario di questa risalita di aria calda. L’anticiclone potrebbe invece risultare un po’ meno forte sul Nord Italia, lasciando spazio ancora a qualche temporale, soprattutto su Alpi e alte pianure.

Questo potrebbe essere grosso modo lo scenario meteo dal 6-7 Luglio alla fine della prima decade, forse anche nei giorni successivi. A ogni modo trattandosi soltanto di una linea di tendenza, occorrerà aggiornarci nei prossimi giorni.