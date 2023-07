Ci stiamo avvicinando a grandi passi all’ultimo weekend di Luglio che si preannuncia ricco di novità importanti dopo il lungo periodo statico e bollente che abbiamo vissuto in questi giorni.

La prima novità riguarda l’anticiclone africano che nonostante gli sforzi di riconquistarsi il bacino del Mediterraneo, non sarà comunque in grado di riportare le temperature a toccare picchi eccezionali come accaduto nei giorni scorsi.

Sul fronte meteo tuttavia, alcuni angoli del Paese non riusciranno a godere di un fine settimana totalmente tranquillo in quanto il temporale sarà spesso dietro l’angolo.

Ma andiamo con ordine. Partiamo subito dalla giornata di Sabato 29 Luglio quando il bel tempo sarà abbastanza diffuso su gran parte del Paese. Un po’ di nubi sparse potranno solcare i cieli del Centro e del Nord e sui rilievi alpini più orientali ecco che potrà scoppiare qualche isolato temporale nelle ore più calde.

Le temperature faranno registrare un moderato aumento ma senza eccessi. anche la qualità dell’aria si manterrà abbastanza buona grazie ad un tasso di umidità relativamente contenuto.

Arriviamo così alla giornata di Domenica 30 quando l’anticiclone africano riuscirà a guadagnare un po’ di spazio in area mediterranea. Il tempo si manterrà tranquillo quasi ovunque fatta eccezione per i soliti temporali pomeridiani sui rilievi alpini di Nordest in particolare a ridosso delle aree di confine.

Un occhio di riguardo ai termometri che faranno registrare un ulteriore seppur contenuto aumento, quel che basta per riportare un po’ più di caldo su tutta l’Italia, ma non certo paragonabile alla canicola dei giorni scorsi.

Restiamo comunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dei centri di calcolo nella speranza che vi siano particolari cambiamento sul fronte previsionale.