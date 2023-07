Temporali su alcune regioni del Paese. Altrove tanto sole e caldo ma senza eccessi. Insomma, il classico fine settimana all’insegna di un’Estate come quelle di una volta.

Lo sappiamo! Molti di voi farebbero carte false per vivere una fine di Luglio e un mese di Agosto con questo contesto meteo-climatico. Tuttavia, l’anticiclone africano non si darà certo per vinto e farà di tutto per riportare quel caldo per alcuni maledetto!

Ma in questa sede ci occuperemo di quanto accadrà nel prossimo fine settimana, l’ultimo di questo bollente mese di Luglio.

Partiamo innanzitutto esaminando il quadro sinottico previsto. La situazione generale non cambierà più di tanto rispetto ad ora che vede il bacino del Mediterraneo ancora sotto il dominio dell’anticiclone africano ma che al momento mantiene e manterrà anche per i prossimi giorni il suo cuore pulsante, o per meglio dire bollente, a latitudini più meridionali rispetto al nostro Paese.

Con questo tipo di configurazione, già da Sabato l’Italia sarà praticamente divisa in due. La parte più settentrionale, dove l’alta pressione sarà più debole, verrà spesso lambita da fresche correnti instabili di origine nord atlantica. Ciò comporterà una maggiori presenza di nubi e anche di qualche temporale che troverà il suo habitat preferito nei rilievi alpini, prealpini senza disdegnare tuttavia anche alcuni tratti dell’alta Valle Padana.

Tanto sole invece sul resto del Paese dove le temperature cominceranno a dare importanti segnali di aumento senza tuttavia raggiungere i picchi della precedente ondata di caldo.

Arriviamo così alla giornata di Domenica quando l’alta pressione riuscirà a risalire un po’ di latitudine quel che basta per relegare i consueti temporali alle sole regioni alpine specie quelle orientali e di confine. Sul resto del Paese sarà un giorno di festa all’insegna del bel tempo con temperature ancora in lievissimo aumento.