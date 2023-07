Ci siamo! Con buone probabilità il prossimo weekend potrebbe essere quello perfetto per organizzare una bella gita fuori porta senza l’incubo dell’ombrello. Sì, perchè se tutto verrà confermato, ci penserà l’anticiclone africano a far felici gli amanti del solleone, con il suo carico di stabilità e soprattutto di caldo.

Ed ecco però il rovescio della medaglia. Il caldo, forse troppo per il periodo viste le temperature che si registreranno tra Sabato 8 e Domenica 9. Valori esageratamente elevati che potrebbero toccare se non addirittura superare la soglia dei 40°C.

Ma andiamo con ordine e vediamo quando arriverà il grande caldo, dove colpirà e soprattutto per quanto resterà in nostra compagnia.

In precedenti editoriali vi abbiamo già anticipato come almeno fino a Mercoledì 5 l’Italia godrà di una clima caldo ma senza eccessi e con ancora il rischio di temporali a spasso per il Nord e tutta la dorsale appenninica.

Tra Giovedì 6 e Venerdì 7 invece ecco che l’alta pressione africana si estenderà con veemenza sul bacino del Mediterraneo facendo sentire la sua bollente e stabile influenza dapprima sulle due Isole Maggiori (Venerdì 7) e nel corso del weekend a tutto il resto del Paese.

Le temperature più alte tuttavia si registreranno sempre sulle due Isole Maggiori. Sarà qui dove la colonnina di mercurio potrà salire oltre i 40°C. Tanto caldo anche al Sud e sull’area tirrenica del Centro, mentre sul comparto adriatico centrale e su gran parte del Nord le colonnine di mercurio non saliranno in forma così evidente.

Ma il caldo si patirà comunque anche su queste zone in quanto ci penseranno l’umidità e il fenomeno dell’afa ad esaltare la sensazione di caldo.

Giunti a questo punto la domanda nasce spontanea; quanto durerà questa forte ondata di caldo africano? Per le regioni del Centro e del Sud sembra perdurare per gran parte della prossima settimana, mentre al Nord le temperature potrebbero stemperarsi già tra Mercoledì 12 e Giovedì 13 per l’arrivo di masse d’aria oceanica pronte a riportare un contesto votato all’instabilità. Ci aggiorneremo in merito.