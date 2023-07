L’anticiclone africano sta avvolgendo tutto il nostro Paese con il suo carico di stabilità e soprattutto di caldo, tanto caldo, forse troppo! Sì, perché le temperature di questi giorni stanno bruciando alcuni record con punte davvero insolite per il nostro Paese.

Ma in questo editoriale vogliamo occuparci essenzialmente di come si presenterà il fine settimana. Sarà ancora caldo, o ci saranno dei temporali? Beh, tutti e due!

L’alta pressione africana già nelle prossime 24/48 ore comincerà a dare qualche segnale d’insofferenza a partire dalla regioni del Nord dove una prima seppur contenuta diminuzione della sua potenza, porterà qualche disturbo e un leggero calo termico.

Via via che ci avvicineremo al weekend l’alta pressione darà ulteriori segnali di cedimento al Nord, ma anche su parte del Centro dove tuttavia non sono attesi fenomeni. Quelli invece ci saranno al Nord in quel di Sabato dove assumeranno carattere temporalesco anche di forte intensità.

A rischio saranno soprattutto la Alpi, le Prealpi e localmente i settori più settentrionali della Valle Padana. Attenzione perché i temporali potranno risultare a tratti violenti con elevato rischio di grandine, forti raffiche di vento e locali nubifragi. Calano le temperature, un po’ anche al Centro.

Domenica l’alta pressione proverà a riprendersi il maltolto riportando il sole al Nord e con temperature che torneranno a salire un po’ al Centro e soprattutto al Nord. Sarà dunque una Domenica tutto sommato discreta per tutti anche se continuerà a fare tanto caldo al Sud.