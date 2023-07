Il caldo si intensifica sempre più su tutto il centro-sud e le isole maggiori, mentre il nord gode di qualche momento più fresco grazie a intrusioni instabili dall’Atlantico. Tuttavia questi refoli freschi stanno determinando condizioni meteo molto severe a causa di temporali intensi con grandine e nubifragi.

TEMPO INSTABILE AGLI SGOCCIOLI

Ma anche questo flusso fresco, a quanto pare, ha le ore contate. L’anticiclone nord africano tenderà a muoversi con vigore verso nord già nel corso di venerdì, per poi appropriarsi dell’intera penisola durante il week-end.

Insomma dal fine settimana ci ritroveremo immersi nuovamente nel grande caldo da nord a sud. Anzi, a dirla tutta per il Meridione non ci saranno pause ma un’unica prolungata e intensa ondata di caldo già in azione da oltre 48 ore.

CALDO ESTREMO IN VISTA

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana potremo raggiungere il primo picco estremo di questa avvezione calda sub-tropicale. Le temperature massime potrebbero raggiungere e superare con facilità i 40°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Campania. Grande caldo afoso anche per il nord Italia, dove potremo sfiorare i 40°C sull’Emilia Romagna.

Il caldo ovviamente diverrà sempre più afoso sulle coste sia di giorno che di notte grazie ad un costante incremento dell’umidità relativa. L’evaporazione dei mari e dei fiumi provoca un inevitabile aumento dell’umidità nell’aria e considerando che non ci saranno ricambi d’aria degni di nota, è chiaro che tutta l’umidità tende poi a riversarsi su coste e città.

MA QUANDO TORNA IL FRESCO?

Gli aggiornamenti delle ultime ore sono davvero pessimi su questo fronte. Uno degli scenari, già presente da un paio di giorni, propone un graduale collasso dell’anticiclone dopo il 20-22 Luglio grazie ad intrusioni fresche dal nord Europa.

Tuttavia l’aggiornamento mattutino del centro di calcolo americano GFS cancella questo tentativo fresco allungando di molti giorni l’ondata di caldo. Analizzando la simulazione modellistica emerge che centro e sud Italia farebbero i conti con questa forte e insopportabile ondata di caldo quasi fino al termine di Luglio.

Ma ovviamente si tratta ancora di tendenze che potranno subire modifiche nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Quel che è certo, al momento, è che il gran caldo ci farà sicuramente compagnia almeno fino ad inizio prossima settimana.