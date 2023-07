Il meteo così folle di Luglio ce lo ricorderemo a lungo. Esso è il risultato dell’anticiclone africano che ha interessato l’Italia per settimane, in particolare le regioni centrali, meridionali e nelle isole maggiori, dove si son toccati valori over 45 in più posti, numeri più consoni all’Africa che all’Europa.

La buona notizia è che c’è da sopportare ancora poco…e poi tutto cambia! Ma vediamo i dettagli.

Sta per cambiare tutto

Le correnti fresche che sono entrate Lunedì 24 al Nord e si propagano via via altrove, causando una generale diminuzione delle temperature. Dopo tanto tempo si vede quindi la fine del caldo, ma con tanti pericoli dettati dal meteo estremo.

La fine di Luglio vedrà ancora la presenza dell’anticiclone. Stavolta sarà di matrice azzorriana, molto meno intenso rispetto ai giorni precedenti. Questo significa che le temperature elevate se ne vanno via dall’Italia, ma i massimi rimarranno comunque in linea con la media del periodo e pertanto su valori pienamente estivi.

Non parliamo di frescura, ma semplice rientro nelle medie. Dopo settimane infernali, per molte zone italiane.

Inizio di Agosto: cambierà qualcosa?

Per quanto riguarda l’inizio di Agosto, sembra che le temperature potrebbero aumentare di nuovo, ma c’è comunque una certa incertezza. L’alta pressione nord-africana potrebbe avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma la sua traiettoria non è ancora del tutto chiara. Al momento, è difficile prevedere l’intensità della calura e a maggior ragione la sua durata.

Ricalcherà il mese passato? Oppure si vedrà una svolta? Ora è impossibile dare delle previsioni precise, sappiamo solo di alcune tendenze.

Per adesso rimaniamo fermi su queste posizioni e avviamoci a chiudere un mese di Luglio che farà parlare di sé molto a lungo…almeno fintantoché non verrà battuto da un nuovo mese iper estremo. Perché sappiamo che prima o poi ricapiterà…