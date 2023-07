Il mese di Luglio più caldo degli ultimi decenni sta per giungere al termine, fortunatamente con condizioni meteo più umane. Difatti dopo quasi tre settimane di caldo estremo siamo tornati in un contesto di normalità estiva, con temperature calde ma non eccessive e insopportabili.

Ora si avvicina Agosto e stiamo per entrare nel pieno del Solleone, ma con delle grosse novità in serbo! A quanto pare il rischio più grande è proprio quello di passare da un eccesso all’altro, dal caldo estremo al fresco insistente e ai temporali violenti.

Prima settimana di Agosto da incubo

Ebbene sì, la prima settimana di Agosto vedrà l’arrivo di una forte perturbazione, anche ben organizzata, dal nord Atlantico che rischia di rappresentare una seria minaccia per l’Estate. La massa d’aria fresca in arrivo tra 3 e 6 Agosto potrebbe avere ripercussioni anche nel prosieguo del mese, quantomeno fino alla settimana di Ferragosto.

Tracollo delle temperature confermato

La perturbazione atlantica porterà ad un clamoroso calo delle temperature, soprattutto tra 5 e 6 Agosto, quando la colonnina di mercurio potrebbe scendere di almeno 7-9°C sotto le medie del periodo! In tal caso potremmo vivere giornate fresche e notti addirittura molto fresche o quasi fredde (al nord e nelle valli alpine). Anche il centro-sud e le isole maggiori vivranno giornate più fresche.

Temporali violenti e grandinate

Con l’arrivo del fresco è chiaro che l’instabilità crescerà sensibilmente da nord a sud: il rischio, in questo caso, è quello di violenti temporali con grandine di grosse dimensioni. Aria così fresca nel pieno dell’Estate può rappresentare un bel po’ problema da questo punto di vista.

Vacanze a rischio per gli italiani

Sono almeno due le perturbazioni colme di fresco e temporali che durante la prima decade di Agosto attraverseranno l’Italia. Una tra 3 e 6 Agosto, l’altra tra 7 e 9 del mese. Insomma non è certamente una bella notizia per gli italiani che in quel periodo dovranno mettersi in viaggio per concedersi un periodo di relax, costretti a fare i conti con pessime condizioni meteo.