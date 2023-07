Dove farà più caldo? Sarà eccezionale come la precedente fiammata africana? E soprattutto, quanto durerà? Sono queste le domande che in molti di voi si pongono soprattutto dopo la lunga fase di caldo record che ha colpito nei giorni scorsi praticamente tutta l’Italia.

Vediamo allora di dare alcune risposte a queste ovvie domande.

Dove farà più caldo? L’anticiclone africano salirà ulteriormente verso il nostro Paese proprio tra Lunedì 31 Luglio e Mercoledì 2 Agosto. In questo frangente le regioni maggiormente colpite, come accaduto nella precedente ondata, saranno quelle del Sud e le due Isole Maggiori. Qui si potranno nuovamente sfiorare la soglia dei 40°C. Caldo, seppur meno intenso, anche sul resto del Paese dove le temperature si manterranno comunque di poco superiori alla media stagionale.

Sarà eccezionale come la precedente? La risposta è no! Non toccheremo infatti i valori record che abbiamo registrato in Sardegna e sulla Sicilia. Abbiamo infatti detto che si toccheranno picchi non superiori ai 40°C contro i 47/48°C della precedente ondata.

Quanto durerà? Non molto pare. Salvo sorprese, già tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Agosto, cominceranno a farsi sentire gli effetti di masse d’aria più fresca pilotate verso l’Italia da un vortice ciclonico in discesa dal Regno Unito.

In seguito ad una fase temporalesca, le temperature cominceranno a calare a partire dal Nord Venerdì e poi entro Sabato sera anche su tutto il resto della Penisola.

Attenzione però, saremo solo ai primi giorni di Agosto e spazio per nuove fiammate africane ce ne sarà sicuramente ancora.