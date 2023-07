Sarà una settimana calda ma al tempo stesso turbolenta: sia chiaro, il caldo sarà assolutamente sopportabile almeno fino a giovedì, mentre i temporali saranno più frequenti e intensi solo su alcune regioni, ovvero quelle del nord. Le condizioni meteo, poi, miglioreranno nettamente dal week-end grazie al ritorno dell’anticiclone africano.

Sarà proprio l’anticiclone il grande protagonista tra 8 e 14 Luglio: con alta probabilità la cupola sub-tropicale regalerà giornate stabili e fin troppo calde, su buona parte d’Italia. Come visto poc’anzi, il caldo sarà molto più intenso sul lato tirrenico e le isole maggiori, dove le temperature potrebbero superare agevolmente i 36-37°C fino a toccare i fatidici 40°C nei settori interni.

Temperature di questo tipo appartengono solo alle ondate di caldo più forti e quella prevista la prossima settimana potrebbe essere proprio una di queste.

Ma facciamo qualche passo indietro: prima del grande caldo nord-africano dovremo ancora fare i conti con meteo instabile e temporalesco. Tra oggi e giovedì il nord Italia sarà attraversato da un flusso di aria fresca e turbolenta proveniente da ovest, dall’Atlantico, che andrà a scatenare i tipici contrasti estivi da cui deriveranno acquazzoni e temporali.

Saranno fenomeni principalmente pomeridiani e serali, più presenti al Nordest rispetto al Nordovest. I temporali potrebbero rivelarsi molto forti su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino alto Adige, Lombardia, Emilia: in tal caso potremo anche imbatterci in improvvise forti grandinate e colpi di vento legati ai temporali.

Come sempre ricordiamo che la grandine è un fenomeno molto localizzato, ancor più dei temporali in cui prendono vita i chicchi di ghiaccio. I colpi di vento, meglio noti come raffiche di “downburst” sono invece fenomeni molto più estesi che possono interessare anche decine e decine di chilometri lungo il fronte dei temporali.

Questa instabilità ci farà compagnia al nord e localmente sul medio Adriatico e in Appennino almeno fino a giovedì, poi le condizioni meteo miglioreranno ovunque.