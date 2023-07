Stiamo vivendo una fase meteo-climatica davvero estrema sul nostro Paese. Oltre al grande caldo portato dall’Anticiclone sub-tropicale di matrice africana con temperature che hanno superato ampiamente i 40°C in molte località del Centro-Sud, bisogna fare i conti anche con il violento maltempo che negli ultimissimi giorni sta colpendo il Nord Italia.

Infiltrazioni di aria relativamente più fresca dall’Atlantico stanno innescando la formazione di temporali. Purtroppo proprio a causa della cappa di calore e umidità generata dal persistente Anticiclone Africano questi temporali assumono facilmente carattere di forte intensità e portano grandinate distruttive. A pagarne le spese ad ora sono state soprattutto le regioni di Nord-Est, che hanno visto i fenomeni più estremi. In particolare nel pomeriggio e nella serata di Mercoledì, quando si sono abbattuti su queste zone numerose supercelle che hanno prodotto grandine grossa anche 10 centimetri!

Altri forti temporali al Nord nei prossimi giorni

Il flusso instabile atlantico continuerà a interessare il Nord Italia anche nei prossimi giorni, portando altri forti temporali. Un nuovo impulso instabile è infatti previsto nelle giornate di Venerdì e Sabato, questa volta con coinvolgimento non solo delle regioni nord-orientali ma anche del Nord-Ovest. I fenomeni colpiranno a carattere sparso, come generalmente avviene con i temporali estivi, quindi saranno di difficile collocazione, ma il rischio di temporali riguarderà un po’ tutto il Settentrione. Da mettere in conto quasi certamente nuove grandinate devastanti grazie al quantitativo di energia a disposizione sempre elevato.

La buona notizia è che in questa fase il caldo subirà una drastica attenuazione grazie all’arrivo di questi temporali, con le temperature che torneranno più o meno in media nel corso del week end, anche se con tendenza a nuovo lieve aumento nella giornata di Domenica.

L’instabilità potrebbe rinnovarsi anche la prossima settimana. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici, mentre l’Anticiclone Africano tornerà a intensificarsi sul Centro-Sud Italia portando un nuovo picco di caldo, il Nord Italia continuerà ad essere lambito dalle correnti atlantiche e potrà vedere altri temporali, in un contesto caldo ma non caldissimo come sulle regioni centro-meridionali.

Volendo fornire qualche dettaglio in più, i fenomeni dovrebbero interessare per lo più le zone alpine Lunedì, poi fra Martedì 25 e Mercoledì 26 l’instabilità potrebbe coinvolgere nuovamente la Pianura Padana divenendo più organizzata e intensa. Ma ci torneremo meglio nei prossimi aggiornamenti.