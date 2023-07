Stabilità, gran caldo e afa. Sono questi gli elementi principali che caratterizzano il tempo atmosferico sull’Italia e continueranno ad essere protagonisti anche nei prossimi giorni grazie alla persistenza dell’Anticiclone sub-tropicale Africano su gran parte della penisola.

Grandi novità per il Nord Italia

Ma attenzione perché ci sono della novità per quanto riguarda l’evoluzione meteo sull’Italia settentrionale. Come vi avevamo anticipato già in alcuni articoli della settimana scorsa, l’alta pressione africana tenderà a indebolirsi sul Nord Italia in questa seconda parte della settimana, per opera di correnti atlantiche in espansione da nord-ovest, che riusciranno appunto a erodere il bordo settentrionale della cupola anticiclonica, la quale rimarrà ben salda invece sulle regioni centro-meridionali.

Questo significa che le condizioni meteo volgeranno verso un cambiamento sulle regioni settentrionali, con l’arrivo di vari impulsi instabili che faranno anche attenuare il caldo, portando un calo termico che da Venerdì al week end sarà anche nell’ordine dei 4-6 gradi. Si tornerà quindi su temperature più consone al periodo, in media o leggermente al di sopra ma di pochi gradi. Nulla a che vedere col caldo esagerato che insisterà sulle regioni centro-meridionali.

Rischio di fenomeni violenti

Ci preme parlare soprattutto dei temporali che si potranno verificare nel corso dei prossimi giorni, non solo sulle Alpi ma anche su molte zone della Pianura Padana. Il caldo e l’umidità accumulati con questa persistente ondata di calore africana forniranno sicuramente una notevole energia per lo sviluppo di celle temporalesche intense, associate a grandinate di dimensioni importanti, tempeste di fulmini e venti forti.

Vari impulsi instabili, il più intenso fra Venerdì e Sabato

Un primo impulso instabile lo avremo già nelle prossime ore, fra la serata e la nottata tra Mercoledì e Giovedì: forti temporali interesseranno principalmente Veneto e Friuli Venezia Giulia, a tratti anche Lombardia orientale e Romagna. Un altro impulso carico di temporali interesserà Lombardia e Triveneto tra la sera di Giovedì e la notte di Venerdì; poi arriverà probabilmente la fase instabile più marcata, fra Venerdì e Sabato, quando il maltempo si farà più diffuso e intenso con temporali violenti sulle aree alpine-prealpine e soprattutto in Pianura Padana, sia al Nord-Ovest che sul Nord-Est.