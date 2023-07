Il meteo di quest’inizio Luglio continua a mostrare degli scricchiolii. L’Italia si trova contesa fra correnti fresche occidentali, convogliate da una vasta depressione sul Nord Europa, e l’alta pressione afro mediterranea il cui cuore resta per il momento arroccato sul vicino Nord Africa.

Questa situazione determina marcati contrasti, derivanti dall’aria fresca in quota costretta a fare i conti con il forte riscaldamento solare di questo periodo. Ne consegue un’accesa instabilità più marcata nelle ore pomeridiane e serali al Nord e su parte delle regioni centrali.

Il Sud Italia gode invece maggiormente della protezione anticiclonica e qui i temporali sono decisamente un’eccezione, con qualche isolato episodio limitato ai maggiori rilievi appenninici. Questa fase d’instabilità ce la dovremo trascinare ancora per qualche giorno, ma andrà via via affievolendosi.

Instabilità al top, ma anticiclone africano alle porte

Nella giornata di lunedì non sono mancati episodi di grandine grossa con chicchi enormi e dannosi caduti ad esempio in Emilia. Questa parentesi d’instabilità è ora al culmine e non mancheranno pertanto ulteriori temporali anche forti, specie sulla Val Padana.

La giornata peggiore sarà proprio quella odierna di martedì 5 Luglio, con rovesci e temporali ancora una volta più diffusi al Nord. La Val Padana sarà pienamente coinvolta e non mancherà la grandine localmente intensa accompagnata da improvvise e violente raffiche di vento.

Instabilità diurna coinvolgerà anche la dorsale appenninica e le aree adiacenti. Mercoledì il quadro si ripeterà, mentre da giovedì i temporali dovrebbero limitarsi sempre di più alle sole regioni settentrionali. Sul Centro-Sud il graduale aumento della pressione atmosferica favorirà maggiore stabilità.

Sarà questo l’avvio della svolta, considerando che da venerdì l’anticiclone africano inizierà a fare sul serio e ad espandersi anche verso l’Italia Centro-Settentrionale. Tutto questo sarà il preludio ad un weekend rovente, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.