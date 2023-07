Ormai è chiaro a tutti come questa si stia trasformando come l’Estate dei record. Fulminazioni infinite durante i temporali, eventi vorticosi, grandine grossa come arance e per finire il caldo, pronto a spingere le colonnine di mercurio nuovamente verso i 50°C.

A conti fatti tutti questi eventi record sono comunque collegati tra loro. Il grande caldo infatti crea energia che tende poi a sfociare in eventi estremi come quelli descritti in precedenza. Insomma, prepariamoci ad un’altra fase bollente che finirà poi per sfociare nell’ennesima parentesi di maltempo estremo, ma con un inevitabile crollo dei termometri.

Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire più nel dettaglio la dinamica degli eventi futuri.

Intanto la settimana si apre all’insegna del clima bollente visto che l’anticiclone africano subisce un ulteriore sussulto. Le temperature infatti saliranno ulteriormente, da Nord a Sud con valori davvero eccezionali. Su alcune aree della Sicilia e della Sardegna si potrà infatti sfiorare la soglia dei 50°C.

Ben oltre i 40°C si registreranno su molti tratti del Sud specie in Puglia, ma anche su alcuni angoli interni del Centro. Qualche grado in meno al Nord, ma in un contesto molto afoso.

Attenzione però, in quanto questo grande caldo sembra durare poco. Salvo ormai improbabili sorprese, l’anticiclone africano sembra arrivato al capolinea e già da Martedì arriveranno gli annunciati e forti temporali su parte del Nord con annesso un primo, seppur molto contenuto, calo termico.

Sarà invece da Mercoledì 26 che il contesto climatico cambierà decisamente atteggiamento grazie aventi più freschi che porteranno ad un netto calo termico, dapprima al Nord e al Centro ed entro giovedì anche al Sud.

E’ proprio il caso di dire che torneremo a respirare aria decisamente più salubre grazie ad uno scenario molto più consono ai nostri standard climatici. Grande caldo stop allora! Ora godiamoci un clima più umano senza tutta quell’afa e le temperature da record.