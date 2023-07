Ormai non ci sono più dubbi! Il grande caldo africano sta per tornare sul nostro Paese dopo alcuni giorni con temperature tutto sommato abbastanza normali per la stagione o addirittura un po’ sotto tono sulle regioni del Nord.

Non possono certo lamentarsi quelli che odiano il grande caldo, visto che fino ad ora si è limitato a fare solo qualche fugace comparsa. Tuttavia la stagione avanza, siamo ormai in piena Estate e come accaduto spesso in questi ultimi anni è giunto il momento di lasciare spazio al nostro ormai consolidato compagno di viaggio delle nostre Estati; l’anticiclone africano!

Al momento non è ancora in grado di abbracciare con forza l’area del Mediterraneo dove attualmente riescono a filtrare deboli correnti instabili dal Nord Atlantico che a fasi alterne continuano a portare qualche disturbo sul fronte meteo specialmente sulle regioni del Nord. Ecco la ragione del contesto climatico un po’ sotto tono.

Le cose però sono destinate a subire un deciso cambiamento. Conscio ormai del fatto che siamo agli inizi di Luglio, ecco che l’anticiclone africano da metà settimana inizierà a soffiare il suo alito bollente verso le Isole Maggiori e lungo il comparto tirrenico Centromeridionale. Su queste zone già da Giovedì 6 le colonnine di mercurio saliranno in forma decisa fino a raggiungere picchi prossimi ai 36/38°C soprattutto sulla Sardegna.

Ma il grande caldo non si farà attendere più di tanto nemmeno sul resto del Paese dove le temperature schizzeranno verso l’alto proprio a cavallo del fine settimana.

Dove farà più caldo? Quanto durerà? Beh, andiamo per gradi. Sabato e Domenica i termometri saliranno verso le vette più alte delle colonnine di mercurio fino a superare di qualche grado la soglia dei 40°C. A salire sul gradino più alto del podio come regione più calda sarà la Sardegna. Seguirà la Sicilia, gran parte del Sud ed infine anche le regioni del Centro e del Nord.

Su queste zone non sono attesi i picchi particolarmente eccezionali per il periodo anche se ci penserà la forte umidità e il conseguente fenomeno dell’afa ad esaltare non poco la sensazione di caldo.

In merito alla secondo domanda e dunque alla durata di questa nuova e forte ondata di caldo, ci rimettiamo a quanto ci indicano i principali centri di calcolo che vedono un proseguimento del grande caldo al Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori per gran parte della prossima settimana. Discorso diverso invece per il Nord che intorno a metà della settimana potrebbe accusare il ritorno dei temporali ed in un conseguente ritorno ad un clima meno rovente.