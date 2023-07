Tutti con il naso all’insù, nella speranza di vedere un bel temporale refrigerante. Peccato però che i temporali di questi giorni sono soprattutto capaci di provocare tanti danni e grossi disagi.

Sì, è vero, le temperature durante il temporale crollano, anche di parecchi gradi, ma nel giro di poche ore l’atmosfera torna subito a scaldarsi e a conti fatti, si rischia di stare anche peggio di prima vista l’inevitabile escalation dell’umidità. Insomma, è proprio il caso di dire “quel fresco che non c’è”!

Nei prossimi giorni le temperature perderanno sì qualche punticino, ma essenzialmente al Nord e su piccoli angoli del Centro. Tra Venerdì e Sabato continueremo infatti a registrare parecchi temporali al Nord che manterranno tutto sommato un contesto climatico sicuramente diverso da questi giorni anche se parlare di fresco non è proprio il caso.

Anzi, da Domenica le temperature torneranno ad aumentare anche al Nord visto che l’alta pressione troverà subito il modo di ricucire lo strappo temporalesco di questi giorni.

Per non parlare poi delle regioni del Centro e del Sud dove il caldo proseguirà senza sosta anche per tutto il fine settimana con temperature ben superiori alla media del periodo.

Ma quando potremo finalmente respirare aria fresca? Se tutto verrà confermato anche la prossime settimana sembra destinata a trascorrere in balia dell’anticiclone africano. Qualche segnale di cambiamento importante si intravede verso il finire del mese e per alcuni centri di calcolo anche un po’ prima, ma con dinamiche ancora tutte da valutare.

Insomma, attendiamo nuovi aggiornamenti per vedere se ci saranno cambiamenti in sede previsionale.