Sta arrivando il grande caldo sul nostro Paese dopo un inizio d’Estate decisamente a singhiozzo e spesso minato dalle correnti Nordatlantiche che hanno lasciato dietro di loro tanta instabilità e soprattutto un contesto climatico sotto tono. Ci riferiamo ovviamente alle regioni del Nord, ma anche a parte del Centro.

CAMBIA TUTTO

Ora il quadro atmosferico generale è destinato a subire un deciso cambiamento verso il caldo con l’anticiclone africano pronto ad invadere con fare minaccioso tutto il bacino del Mediterraneo venendo così ad avvolgere anche il nostro Paese.

TEMPERATURE IN AUMENTO GIA’ DA VENERDI’

Le prime evidenti avvisaglie dell’annunciato cambiamento si faranno notare già un quel di Venerdì quanto meno sulle Isole Maggiori, su gran parte dell’area tirrenica e in parte anche al Sud. Qui registreremo valori prossimi ai 37-38°C come in Sardegna e qualche grado in meno al Sud e sul comparto tirrenico.

Poche invece saranno le variazioni al Nord e sul resto del Centro dove, nonostante le temperature faranno qualche passo in avanti, il clima si manterrà ancora abbastanza gradevole.

TEMPERATURE OLTRE 40°C DAL WEEKEND

Sarà il fine settimana a subire la vera svolta sul fronte caldo visto che l’anticiclone africano riuscirà a spostare il suo cuore pulsante verso l’Italia. Sulla Sardegna, specialmente Domenica, le colonnine di mercurio saliranno fino a toccare picchi prossimi se non superiori ai 40°C.

Valori abbastanza simili anche in Sicilia e su parte del Sud mentre si attesteranno intorno ai 35/36°C su molti tratti del Centro e del Nord.

ATTENZIONE ALL’INIZIO DI SETTIMANA

Numeri altissimi sono attesi anche per l’inizio della settimana quando si dovrebbe raggiungere l’apice dell’ondata di caldo. Pensate che nelle zone interne della Sardegna si potranno addirittura toccare punte fino a 43/44°C. Saremo intorno ai 37/38°C sul resto del Paese in un contesto climatico a tratti anche molto afoso sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro dove sarà elevato il disagio bio-climatico sia di giorno che di notte.

Insomma, buon caldo a tutti!