Per chi non sopporta il caldo intenso, queste sono e saranno ancora giornate molto difficili sul fronte climatico. L’anticiclone africano ha messo robuste radici sul bacino del Mediterraneo e per ancora parecchi giorni terrà in ostaggio nella sua fornace gran parte del Paese.

Le temperature sono decisamente salite su tutto il Paese fino a raggiungere valori davvero molto elevati e ben al di sopra dei nostri standard climatici. Fanno sicuramente notizia ad esempio i valori oltre la soglia dei 40°C che si registrano in Sardegna, su alcuni tratti della Sicilia e i 37/38°C che si toccano sul resto del Paese, da Nord a Sud.

Cosa accadrà allora nei prossimi giorni sul fronte climatico? Continuerà a fare caldo, tanto caldo visto che l’alta pressione africana non ha nessuna intenzione di abbandonare il mare nostrum e proseguirà imperterrita a dispensare tanto sole e temperature a tratti anche eccezioni.

Tuttavia, come capita spesso sul nostro variegato territorio, ci saranno delle zone dove si potrà contare su un momento di pausa dal grande caldo. Ci riferiamo alle regioni del Nord dove tra Giovedì 13 e Venerdì 14 un temporaneo cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di spifferi d’aria fresca che daranno luogo ad una parentesi di tempo più instabile con un conseguente calo termico di qualche grado.

Giusto il tempo di prendere un po’ di respiro in quanto già a cavallo del weekend le regioni del Nord torneranno alla pari del resto del Paese visto che l’alta pressione ricucirà il piccolo strappo riportando la totale stabilità e il grande caldo.

Quando finirà? Difficile dirlo. Alcuni centri di calcolo internazionali suggeriscono un stop del caldo intorno a metà della prossima settimana, altri invece non ne vedono ancora la fine.