Sono davvero tempi duri per gli amanti del fresco e a fomentare le loro preoccupazioni ci si mettono pure i centri di calcolo che a tutt’oggi non promettono nulla di buono in termici di caldo.

L’anticiclone africano ha ormai messo definitivamente robuste radici nel bacino del Mediterraneo e quando si creano configurazioni di questo tipo ci vuole parecchio tempo prima di vedere importanti cambiamenti.

Insomma, le prospettive di godere di un po’ di refrigerio al momento sembrano ridotte al lumicino e limitate solo ad alcune zone del nostro Paese.

Tra Mercoledì pomeriggio/sera e Giovedì ad esempio, si attiverà una parentesi meteo un po’ più instabile a carico di alcune zone del Nord dove scoppieranno forti temporali a causa del passaggio della coda di una perturbazione atlantica che sfrutterà un momento di distrazione da parte dell’alta pressione africana.

Tra Giovedì e Venerdì dunque,le regioni del Nord potranno godere di una temporanea attenuazione del caldo che si farà sicuramente più sopportabile.

Poche invece saranno le novità sul resto del Paese dove il caldo proseguirà senza sosta con valori sempre molto alti rispetto ai nostri consueti standard climatici.

Dopo questa breve pausa dal grande caldo per le regioni del Nord però, ecco che già a cavallo del weekend l’alta pressione tornerà in splendida forma pronta a riportare il grande caldo anche al Nord.

Attenzione perché se tutto verrà confermato, questo potrebbe essere solo l’antipasto di quanto si prospetta per la prossima settimana quando l’alta pressione africana verrebbe ulteriormente sollecitata da masse d’aria ancora più bollenti, con effetti che ben potete immaginare.

Restiamo dunque in attesa di vedere se tutto ciò verrà confermato e soprattutto se i centri di calcolo ci daranno una data certa per un eventuale attenuazione della calura.