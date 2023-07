Il meteo degli estremi pare finalmente concludersi tra poche ore. Ci riferiamo sia al grande caldo, ormai protagonista da quasi tre settimane sul centro-sud e le isole maggiori, ed anche ai temporali violentissimi che stanno attanagliando il nord Italia.

Grandine estrema al nord

I chicchi di grandine caduti al nord non hanno eguali. Diametri assolutamente pazzeschi su Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia: come visto in questo editoriale, un chicco di grandine ha raggiunto i 20 cm di diametro, probabilmente il chicco più grosso mai caduto in Italia e in Europa. I danni sono ingentissimi su vaste aree.

Tutto frutto del caldo estremo

Un estremo è frutto di un altro estremo: in questo caso del caldo africano. Giorni e giorni di caldo eccezionale nel Mediterraneo hanno permesso un costante accumulo di aria calda e umidità nei bassi strati, dando vita ad un immenso serbatoio di energia. Tutta questa energia si traduce in temporali estremi nel momento in cui avviene l’interazione con correnti fresche atlantiche, le stesse che stanno sorvolando il nord Italia in questi giorni.

Refrigerio in arrivo

A breve, fortunatamente, il grande caldo abbandonerà l’Italia. Le correnti atlantiche dilagheranno su tutto lo Stivale rispedendo verso sud il promontorio sub-tropicale. Le temperature crolleranno, nel corso di mercoledì 26 Luglio, di oltre 10-15°C su tutto il sud Italia. Quest’aria fresca sta già invadendo il nord e a breve avvolgerà anche le regioni centrali.

Notti fresche in vista

Nella notte tra mercoledì e giovedì torneremo a respirare aria gradevole su tutta Italia, un vero e proprio refrigerio che ci permetterà anche di svuotare le nostre abitazioni da tutto il caldo accumulato.

Durata del fresco

Dopo il brusco calo delle temperature ci aspetta una fase di assestamento, grazie all’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre. Sarà un finale di Luglio caldo ma senza eccessi di giorno e più fresco di notte. Inoltre avremo altri temporali, concentrati principalmente al nord.

Colpo di scena a inizio Agosto

Aumentano le probabilità di un nuovo affondo fresco a inizio Agosto: questo porterebbe sia un calo termico che temporali diffusi. Tuttavia le incertezze non mancano, per cui dovremo riaggiornarci nel prossimo editoriale.